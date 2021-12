Una Palabra Oportuna No. 1481

Oración de la mañana. Sábado 18 de diciembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en tiempo de Adviento

Señor Jesús, quiero que Tú me mires con la mirada con que miraste a María y a José. Para eso necesito ser humilde. Tus ojos se inclinan siempre hacia lo pequeño, lo pobre, lo sencillo, lo insignificante. Haz, Señor, que evite toda vanagloria, orgullo, soberbia. Que me sienta plenamente feliz, sencillamente porque Tú te has fijado en mí y, a pesar de mis pecados, me has amado y me sigues amando.

José no sólo te vio, sino que conversaba contigo, te abrazaba con ternura paternal; con cuidado, te educaba, te transmitía valores y alimentaba a aquel quien se haría para todos pan de vida eterna. María y José son maestros de la escucha. Viven abiertos. Se dejan visitar. Mantienen el corazón y la vida con las puertas abiertas. Los ángeles solo nos pueden visitar cuando tenemos el corazón desarmado, cuando estamos disponibles a acoger lo inesperado, a acoger la palabra extraordinaria, nunca dicha.

También en la fragilidad, en lo que nos hace daño, en lo que sabemos y no sabemos, estamos llamados a dejar que la vida entre en nosotros, que nos hable. Ser hospitalarios nos garantiza que la navidad será real, permítenos tener nuestros oídos dispuestos a escucharte y dejarnos visitar, tener un corazón de puertas abiertas con esa disponibilidad necesaria para acoger, ser auténticos en la escucha y hospitalarios con la vida.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. ¡Ven no tardes tanto! PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.