Una Palabra Oportuna No. 1512

Oración de la noche. Domingo 02 de diciembre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Señor de la vida y Padre de misericordia, en esta noche quiero presentarme ante ti. Quiero encomendar este año 2022 que apenas comienza. Dejo ante los pies de tu hijo a mi amada Venezuela, a mi ciudad y a toda la gente que quiero y que debiera querer más. Al dejarlos allí espero que les cuides y les permitas ver tu acción en sus vidas y, de allí, brote un profundo agradecimiento como el de aquella mujer que encontró su moneda perdida.

Padre bueno, quiero poner mis mejores energías en este año y no ser ni iluso ni desconfiado, que pueda confiar en los que me rodean y hacerlo desde tu espíritu.

En esta primera semana del año, quiero hacer borrón y cuenta nueva, no llevar cosas pendientes o acumuladas, dame tú el espíritu de tu hijo que me lleva a salir de mí y darme a los que me rodean.

Señor, no permitas que me aleje de ti. Y, si me ocurre, suscita algún hermano que me lo reclame en tu nombre. Dame la sabiduría para poderlo ver como venido de ti. Dame tu amor y tu gracia en este 2022.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.