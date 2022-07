Una Palabra Oportuna No. 1879

Oración de la mañana. Lunes 04 de julio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, vienes para que tengamos vida, y vida en abundancia. Iniciamos una nueva semana y tu palabra nos invita a confiar y esperar. Ante el dolor y la muerte está tu promesa. Haces que la niña vuelva a vivir, y su historia termina en el triunfo sobre la muerte y el pecado. En nuestro café rezamos para que también nosotros podamos creer firmemente en la vida, y en aquello que ella nos regala, en todos los niveles.

Estás abierto a las necesidades de los pequeños. Me permito bajar la mirada para volverme más humilde, y que tú me ayudes a mirar con tus ojos para ver lo que tú ves. Ayúdame a no buscar cosas grandes, sino a poner atención en lo que realmente es importante. Eres un Dios increíble. La confianza mostrada por la mujer y por el padre, nos muestra que ellos creen en tu genialidad, en tu poder sanador.

Rompes todos los esquemas de la época, al preferir estar con los rechazados de la sociedad. Hoy tu mensaje es simple: los olvidados y marginados de la sociedad, tienen mucho que enseñarnos: cómo ser humildes, y reconocer nuestra necesidad de salvación.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.