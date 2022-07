Una Palabra Oportuna No. 1892

Oración de la noche. Domingo 10 de julio de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre Santo, en esta noche dominical vengo ante ti, me pongo en tu presencia y reflexiono sobre mi semana. Pongo el énfasis en lo que he vivido, en lo que he pensado, en lo que he soñado en estos últimos días. Ubico en ello la consciencia con la que he vivido estos días. Creo que tú Señor, has estado conmigo, por eso, en silencio, busco las huellas de tu amor…

Sigo buscando en mi semana lo que has hecho en mí y conmigo. Por eso veo ahora mis momentos de debilidad, los momentos de desilusión, de fracasos que pudo haber habido. Es posible que hayan sido fuertes estos días pero quisiera recordarlos con la ilusión de un hijo amado por su Padre. Desde ya te pido perdón por lo que haya hecho y que no haya ayudado a otros.

Me abro a tu palabra de hoy, al poner el énfasis en el hacer concreto, en el entregarse al hermano, en el ser buen samaritano. No solamente en saber lo que hay que hacer sino en el enfocarse en hacerlo. Quiero seguirte en esta semana. Por eso me encomiendo a ti y a tu amor para que desde allí tu palabra pueda ser lámpara para mis pasos y luz en mi camino.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.