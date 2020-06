Una Palabra Oportuna No. 301

Pistas para discernir la realidad. Miércoles 3 de junio de 2020.

Por Héctor Ignacio Escandell Marcano.

La cuarentena no es por gasolina

La cuarentena social no es por la escasez de la gasolina. La cuarentena es por el Coronavirus, por la enfermedad, la COVID-19.

La ciudadanía no se puede relajar, no nos podemos descuidar, el centro de la pandemia es América y nuestro país está rodeado de contagios. En Venezuela solo tardamos 16 días en pasar de 500 a 1500 casos. El peligro no ha pasado, por el contrario, cuando comienza junio, la amenaza es mayor.

Brasil, nuestro vecino está descontrolado, los muertos se cuentan por miles y miles, en Colombia la curva de contagios no hace sino crecer.

La cuarentena no es por la escasez de gasolina. No se equivoque. Use el tapabocas, mantenga la distancia física y no salga de su casa si no es necesario. ¡Por favor! Ahora que quizás podrá echar gasolina no se distraiga.

Más allá de la flexibilización anunciada por el gobierno, debe privar el sentido de supervivencia, de proteger a la familia y de no ser una amenaza para la comunidad.

Cuídese y cuide a los suyos. El coronavirus si existe. No es un juego.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.