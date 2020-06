Una Palabra Oportuna No. 325

Espiritualidad. Martes 9 de junio de 2020.

Espiritualidad.

Por Herlinda Gamboa y voz de Yulitze Mayurel.

Evangelio y seguimiento

“Nadie dijo que fuera fácil, que no vendrían las tormentas. El Evangelio describe tensiones, contradicciones, encrucijadas, búsquedas que no siempre tienen una respuesta inmediata. Jesús nos seduce, y provoca, instala y desinstala. Trae calma y nos mete de lleno en la tormenta. Resucitado aparece de modo enigmático. Te enciende por dentro, y luego no aparece, se le adivina en algunos momentos y se le añora en otros. Y quizás esa tensión es lo más necesario para mantenernos vivos tras sus huellas”

Seguirlo es apasionante y hermoso. Exige radicalidad, entrega total. Una lógica nueva y distinta que compromete la vida y la llena de sentido. Evangelio y seguimiento, la ruta del discípulo tras las huellas del Maestro en Espíritu y Verdad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.