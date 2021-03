Una Palabra Oportuna No. 969

Oración de la mañana. Martes 02nde marzo de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y lo haga a tu modo.

Jesús dice: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Todo lo hacen para que los vea la gente, para ocupar los primeros puestos y ser honrados.

Reflexiono:

Si deseo el aplauso y temo el abucheo, no me conduce el espíritu. Si lo que deseo es estar por encima de los demás, no soy hermano. Pero si me ocupo en servir soy seguidor de Jesús.

Me pregunto:

¿Busco éxito o quiero servir conducido por el espíritu?

¿Quiero servir aunque deba renunciar a muchas dimensiones de mí mismo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.