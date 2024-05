Una Palabra Oportuna 3227

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 04 de mayo de 2024

Por: Mireya Escalante

¿Cuál camino? (Juan 14, 6-14)

La Palabra de hoy, nos señala dos rutas diferentes que podemos tomar en cada acción o decisión en nuestras vidas, la del camino, la verdad y la vida; o por el contrario: atajo, el engaño y la muerte. Vivir siguiendo a Jesús que se identifica precisamente como el Camino, la Verdad y la vida, nos lleva al Padre, al amor a la felicidad, que es lo que realmente queremos.

Pero la vida nos brinda muchos atajos, trochas distintas al camino, que suelen ser muy atractivas, porque anuncian felicidad inmediata, rapidez en llegar al destino. No nos fijemos solo en esos grandes corruptos, que se han aprovechado de mucho dinero del país, dejando en ruina junto con nosotros a sus habitantes. Veamos más bien esa pequeñita decisión de ¿Cómo obtienes tus servicios o a quién le trabajas? Es mucho más rápido si le pagas a alguien para lograr tu necesidad, es cierto, pero preguntémonos será un atajo? O ¿será el camino correcto?

O cuando soy un empleado cualquiera y miento en mis horas trabajadas o en mis resultados, sin duda obtendré beneficios rápidos, no hice lo indicado y como soy rolo e’viva engaño a quien me paga, no es la verdad. Y aunque no lo creamos conduce a la muerte. A la muerte de una relación, de una relación laboral, de la felicidad del logro.

Solo hay una ruta que realmente nos lleve a la felicidad, la de vivir como Jesús, el camino a la felicidad auténtica.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.