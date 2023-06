Víctor Manuelle agradece a Dios por sus 30 años de carrera

“El sonero de la juventud”, Víctor Manuelle, llegó a Venezuela este jueves 29 de junio para ofrecer tres conciertos como parte de su gira de celebración por sus 30 años de carrera musical y tuvo un encuentro con los medios de comunicación social en el salón Casandra del Hotel Eurobuilding.

Víctor Manuel Ruíz Uzcátegui –como es su nombre de pila- se mostró ante la prensa como lo describe su público: amable, sonriente, cercano, sencillo, sin poses. En dos oportunidades mencionó el ejemplo de lo que significa Oscar D’ León en el género de la salsa y en lo parecido que es la gente de Puerto Rico con la de Venezuela.

La cita del salsero con la prensa contó con la presentación del periodista Luis Olavarrieta, quien anunció que se agotó la boletería para el espectáculo que ofrecerá el salsero este viernes 30 de junio en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en la ciudad de Caracas.

Fanático de Oscar D’ León

“El sonero de la juventud” confesó que se sentía ansioso por los shows que ofrecería en el país, pues desde el año 2016 no visitaba a Venezuela y que el cariño que le profesan sus seguidores venezolanos en las redes sociales durante los últimos meses ha sido “increíble”. “No estoy nervioso, sino ansioso por conectarme nuevamente con el público para hacer la música que me fascina hacer y devolver el cariño con música”, expresó el espigado cantante.

Foto: Lenys Martínez

Cuando le preguntaron cuál es la canción venezolana de su preferencia, expresó que tiene muchas favoritas y que es fanático de “El sonero del mundo”, Oscar D’ León; así como también de Guaco, pero que si le toca decidirse por una canción esa es Llorarás. “En cualquier parte del mundo si están poniendo salda, ese tema va a sonar en algún momento”, dijo.

Posteriormente, para sorpresa del cantante y de todos los presentes, la orquesta O.S que interpretó el Alma Llanera.

Si tú me besas es una canción especial

Víctor Manuelle comentó que una de sus canciones exitosas, Si tú me besas, tiene un cariño especial porque la compuso a quien define como su gran amigo, el venezolano Oscarcito. “Si tú me besas tiene algo especial para este público definitivamente, no sé por qué conectó tan fuerte casi a mitad de mi carrera. Esa canción me dio un cariño especial del público, del público hacia mí. Le dio un giro completamente a mi carrera. En mis redes sociales las muchachas piden que cante Si tú me besas”, expresó entre risas.

Con respecto a los conciertos que ofrecerá en Venezuela, comentó que estos se diferencian de los otros es que su público viajará por los 30 años de carrera musical, aunque se le hizo difícil la escogencia del repertorio. “La experiencia que quiero llevarles es como hacer un viaje musical en orden de emociones, en etapas de mi carrera y mi vida personal”, comentó.

De manera jocosa agregó que en tres décadas pasan muchas cosas y que cuando él vino por primera vez a Venezuela en 1994 estaba soltero y sin hijos y que ahora “llego como abuelo” (risas) y añadió que parte de la música tendrán las anécdotas que ocurren en la vida de un artista y que no siempre cuentan.

Adicionalmente, Víctor Manuelle define sus 30 años de trayectoria, principalmente, como un agradecimiento a Dios. “Es una carrera de muchos riesgos y he sido bendecido por Dios increíblemente. Todos los días me levanto por la mañana y digo gracias Dios porque amo hacer esto, me fascina y lo haría de gratis, pero también esto me ha permitido llevar el pan a mi casa y llevarlo a la mesa por 30 años haciendo lo mismo y que el público esté ahí”, confesó.

Su papá era su fanático número uno

Víctor Manuelle y su familia atravesaron hace algún tiempo una situación de salud con su papá, Don Víctor Ruiz, quien falleció hace cinco años por complicaciones del Alzheimer. Durante el proceso de la enfermedad, el cantante compuso el tema Algo le pasa a mi héroe, una balada que describe el difícil camino que les tocó transitar, pero que a la vez le agradece “porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo”, como reza parte de la canción.

¿Qué le dirías hoy a quien fue tu héroe?

“Ese siempre es un tema delicado entre tantas alegrías que uno pueda tener. El fanático número uno de este servidor era mi papá que celebraba todas mis cosas, siempre me preguntaba ‘¿cómo te fue?’. Hoy, si lo tuviera al frente le diría: ‘papi, tuve un sold out completo en Venezuela, tuve una conferencia de prensa espectacular como nunca la había tenido antes, un recibimiento lindísimo con músicos venezolanos a quienes les doy las gracias de estar aquí”, expresó al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

Con un hablar pausado y lleno de un profundo amor por su padre, Víctor Manuelle, comentó que su papá era fanático de la música y que esa canción “todo el mundo sabe que es algo muy personal en mi vida, no es la más exitosa, sino la más importante de mi carrera porque describe esa situación que vivió mi papá y el compromiso que hice con una fundación que inicié que se llama De frente al Alzheimer”, dijo.

El sonero prosiguió con que si bien se habla de éxitos y shows con los tickets agotados, “hay situaciones personales que te tocan la vida que son mucho más importantes y esa canción, Algo le pasa a mi héroe, es una. ¡Gracias!”.

Sobre la puesta en escena

Para las presentaciones que ofrecerá el boricua en Venezuela, resaltó que cuenta con una gran producción que abarca escenografía, pantallas, luces, bailarines, pero que “lo más importante se trata de recorrer 30 años de música en dos horas y algo para que todo el mundo quede satisfecho”, dijo.

Una de las cosas que diferencia a Víctor Manuelle de otros exponentes de la salsa, es su capacidad para improvisar, algo que prometió para sus shows en Venezuela y, en especial, en el del CCCT le dedicará una improvisación a la ciudad de Caracas como parte de una petición que le hizo una periodista durante la rueda de prensa.

“(Risas) Van a disfrutar de la improvisación mañana te prometo que sí. Cuando la escuches vas a decir: ‘eso fue lo que le pedí a Víctor Manuelle’”, expresó el cantante y arrancó el aplauso de la inmensa cantidad de personas que asistió a su encuentro.

Foto: Lenys Martínez

La cita con los medios de comunicación culminó con la interpretación de uno de los éxitos del cantante, Tengo ganas, interpretado por la orquesta O.S y un cuadro por parte de la casa productora de los shows en Venezuela.

Las presentaciones de Víctor Manuelle en Venezuela están bajo la producción de Carlos Pereira Producciones y Festitoldos Rojas. Luego de la presentación en el CCCT este viernes 30 de junio, el salsero hará lo propio el sábado 1 de julio en el Karting de La Guaira y cerrará el domingo 2 en un íntimo en el Hotel Eurobuilding en Caracas.

Quienes deseen adquirir entradas, lo pueden hacer a través de Ticketmundo y Maketicket.

Para mayor información: @victormanuelleonline @cpproducciones @festitoldosrojas1 y @produccionesnklabe (en Instagram).

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.