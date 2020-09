Alcalde de municipio en Yaracuy: no te quejes cuando salgan los colectivos

Vecinos del municipio Peña, en el estado Yaracuy denunciaron que el alcalde de dicha localidad, Juan Parada, amenazó con los colectivos a quienes protesten en la entidad.

“Compatriotas (…) una recomendación. Hay que marcar a la gente cuerpo a cuerpo” (…) Yo les voy a pasar un ejemplo ahí con un compañero de lo que me acaba de pasar Jeanine de un comerciante y le escribí, ‘bueno, llama a protesta y luego no te quejes si llaman a saqueo, no te voy a defender tu negocio si te lo van a saquear, el tuyo y el de tu familia'”

Juan Parada