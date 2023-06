Arturo Peraza: La educación venezolana vive momentos difíciles

El mundo cambia constantemente y los seres humanos también. Para el P. Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), es de imperiosa necesidad que las actuales tecnologías se instruyan –sin miedo- a la educación venezolana desde los niños más pequeños hasta los docentes.

No obstante, al P. Peraza más allá del tema tecnológico, le preocupa la crisis económica del país y con ello, el salario de los docentes.

“La educación está viviendo uno de los momentos más difíciles en Venezuela”, expresó este sábado 24 de junio en el programa Alianza por la educación de Radio Fe y Alegría Noticias.

Peraza afirmó que el Estado venezolano abandonó una de sus responsabilidades más importantes: la educativa. Y que este abandono se nota varias dimensiones: bajos salarios de los docentes que muchas veces provocan sus renuncias. A su juicio, esta situación también desmotiva a quienes desean formarse como educadores.

“El año pasado solo se graduaron 1.000 docentes. Esos números son abismales”, apuntó, al tiempo que agregó que los más afectados con esta situación son los sectores populares, porque mientras la educación privada trata de absorber a los pocos docentes que se gradúan, la educación popular no tiene las soluciones económicas para poder lidiar con ello.

“Va a haber una gravísima afectación del derecho de los pobres y esto a mí me preocupa mucho porque esto generará diferencias difíciles de salvar”, aseguró.

Hay problemas en las infraestructuras de los liceos

A la crisis salarial se le suma el estado actual de las infraestructuras de los centros educativos. Peraza comentó que los liceos están en una situación deplorable, así como también las universidades públicas y puso de ejemplo los daños que sufrió la Universidad de Oriente cuando desvalijaron su biblioteca.

Además, comentó que estas casas de estudio siguieron con algunas clases bajo la normalidad virtual, pese al fin de la pandemia, porque “no hay manera de recuperar el cuerpo docente”.

Peraza resaltó que la universidad privada no otorga un nivel de privilegio porque las universidades públicas en otros tiempos también tenían un alto nivel de calidad. “La UCV, la ULA, la Carabobo, LUZ, eran universidades que salían al mismo nivel que la UCAB”, dijo.

Ante ello, indicó que las universidades privadas no cuentan con la capacidad para absorber a una población estudiantil importante y que esa es “la responsabilidad primaria del Estado”. Agregó que si bien la UCAB tiene el programa de becas y eventos, como el Becatón, el porcentaje de becas es limitado porque “se deben conseguir caminos de sustentabilidad. Con eso se hace algo, pero no con una masa importante de estudiantes”.

“La carencia de docentes, docentes mal pagados, problemas de infraestructura, retraso en el currículo, todo está retrasado. Hoy nuestros chicos no tienen casi ni idea de leer o escribir y hoy se habla de la inteligencia artificial”.

Peraza comentó que esta semana introdujeron en la UCAB un decreto rectoral para empezar a regular la temática referente a la inteligencia artificial. “Somos la primera universidad en pronunciarse de manera normativa”.

La inteligencia artificial como herramienta de ayuda

Peraza lejos de negarse a la inteligencia artificial, lo ve como una herramienta de ayuda. “El mundo va cambiando. Al principio apareció internet y todos se horrorizaron, luego aparecieron los teléfonos. Las cosas no se pueden detener. Igual va a pasar con la inteligencia artificial”, afirmó.

A su juicio, los muchachos pueden usar la inteligencia artificial de manera ágil y lograr resúmenes, pero resalta en que el problema está en cómo emplear esa herramienta y transformarla en una oportunidad pedagógica, en una búsqueda de información, de captación para que los muchachos puedan “resolver problemas”. Insistió en que, como en todo, hay su lado negativo y positivo y se debe aprender a poner límites.

“Dejemos los miedos y empecemos a indagar qué oportunidades hay con esto. Aprendamos que hay herramientas y también oportunidades”, expresó.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Él piensa que para avanzar en las tecnologías, se les debería enseñar lenguaje de programación a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque son quienes crecerán en esta nueva era y si bien se les enseña a leer y a escribir, también se les debe instruir en otras herramientas para el desarrollo de estructuras. “Eso es posible”, aseguró.

En ese sentido, comentó que en Ecuador, específicamente en las escuelas de Fe y Alegría, se brindan cursos de programación donde todos sus estudiantes participan. Estos cursos los financian las escuelas privadas que también imparten esta formación. “Eso se llama alianza por la educación y necesitamos construir oportunidades para todos”, dijo.

“La educación venezolana debe repensarse”

Para finalizar, Peraza comentó que la educación venezolana debe repensarse en todos los aspectos, porque para entrar a las herramientas tecnológicas, se deben tener también las condiciones para una vida digna.

“Al docente hay que brindarle las herramientas necesarias. Volvemos al tema de la programación o de la inteligencia artificial. Ya no te sirve el docente del siglo XX, hay que encauzar al docente al siglo XXI. Creo que esa es la clave de todo el sistema de alianza”, apuntó el rector de la UCAB.

Peraza cuestionó la construcción de los nuevos estadios de béisbol tanto en La Rinconada como en La Guaira, pues considera que si bien el deporte es prioridad, la educación y la salud también lo son. “¿Quién pagó eso? ¡Eso no salió de gratis! Las cosas hay que preguntarlas y no veo que el Estado esté invirtiendo en los temas de educación, salarios de los docentes. Eso no es lo que yo percibo”, dijo.

