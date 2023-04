Ante el inminente avance de la Inteligencia Artificial (IA), Joaquín Ortega tiene consejos muy claros para los seres humanos: vivir, pensar, amar y alimentarse orgánicamente.

Ortega, politólogo y profesor universitario, sostiene que estudiar sobre la IA “nunca ha sido tan fácil y al alcance de la mano”, por lo que cree que es conveniente “adiestrarse intensivamente” en estos temas “y nunca dejar de ponerse al día” para “enfrentar éticamente la posthumanidad”.

Sobre robots asesinos y computadoras que tienen vida propia que tanto nos advirtió Hollywood con sus películas, recuerda que la ciencia ficción siempre ha previsto al menos dos escenarios: el pesimista (donde las máquinas nos esclavizan o erradican) y el optimista (en donde conviven tecnologías pro humanas y se cumplen las leyes de la robótica de Asimov).

En esta entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias no quiso dejar de pasar por alto que las respuestas que dan los Chatbots de la actualidad “son frases hechas de discursos de centro izquierda globalista y Agenda 2030”.

Ingenieros, filósofos e incluso defensores de derechos humanos han pedido pausar el desarrollo de la Inteligencia Artificial porque creen que es una amenaza. ¿Qué tan cerca estamos de enfrentar los riesgos de los que nos advirtió Hollywood con sus películas durante tantos años?

Tratar de detener lo indetenible es un rasgo típico de los que tienen intereses en un asunto que producirá transformaciones corporativas y presencia en el mercado. En países democráticos tal vez pongan pausa brevemente a la IA y generen simuladores que midan los posibles efectos en la cadena de valor y en los empleados y desempleados potenciales, pero ¿se detendrá en China…se detendrá en Corea del Norte…se detendrá en los laboratorios de guerra secretos? Creo que la amenaza ya es real incluso para los generadores originales de ésta tecnología, de ahí su aprehensión.

La ciencia ficción siempre ha previsto al menos dos escenarios: el pesimista (donde las máquinas nos esclavizan o erradican, tipo Terminator o Matrix) y el optimista (en donde conviven tecnologías pro humanas y se cumplen las leyes de la robótica de Asimov. Caso Yo Robot o Star Trek).

Hollywood y cierta SciFI solo han mostrado las más truculentas y pavorosas. Creo que debemos volver a las obras de Ursula LeGuin o a Joseph Kosinski con su película Oblivion. Por otro lado, nunca olvidemos que el pensamiento lógico es como la columna vertebral de todo éste campo… que de hecho está intercruzado con psicología, tecnología y ética. Siempre hemos querido construir una máquina parlante que nos ayude en temas prácticos. El “ábrete sésamo” de Alí Babá y los 40 ladrones es como el password de una Siri pre moderna. La integración de aparatos y la convergencia de tecnologías nos traen a éste momento llamado de singularidad, donde en una de sus acepciones, nos damos cuenta que no sabemos qué va a deparar ésta nueva tecnología para la humanidad. Sería encontrarnos literalmente con el infinito… es el espacio tiempo tocado con un dedo.

Con las noticias sobre Inteligencia Artificial que salen prácticamente a diario por estos días… ¿ha visto similitudes significativas con algunas películas a las que deberíamos prestarle más atención? ¿Cuál caso puntual se puede destacar?

Ampliando un poco recomendaría ver tres: Age Of Ultron dirigida por Josh Whedon del universo Marvel; Colossus de Joseph Sargent 1970; y War Games de 1983 dirigida por John Badham (originalmente Martin Brest empezó el film y fue despedido). Allí se ven los momentos más peligrosos de una inteligencia artificial con cierta autonomía y que protege la vida, limitándola. En los comics es el profesor Pym quien crea a Ultron y lo vence con un virus que se activa al defenderse. La mente de Pym previó la solución antes del problema y al Ultron defenderse, terminó debilitándose. También creo que debemos mirar al pasado en las leyendas, en la literatura fantástica abundan casos de máquinas parlantes o asistentes. Las mil y una noches, Cyrano de Bergerac, Verne, H.G. Wells, Leibniz, McCarthy, Turing o Wiener vieron hacia el interior de sus mitos culturales.

En este contexto del crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial, se presentan noticias extrañas como la de Elon Musk advirtiendo que ésta podría ser la “destrucción de la civilización”, mientras invierte en ella. ¿Este tipo de casos particulares dan pie para tomar en serio las teorías de conspiración de los poderosos contra los vulnerables?

Elon Musk es fundamentalmente un empresario. Sin duda está trabajando en sus propias versiones de IA. No olvidemos que el personaje de Tony Stark moderno, está inspirado en un alto porcentaje en él.

Seguramente juega a varias bandas: movidas corporativas, flujo de capital y búsqueda acelerada de mejoras al producto.

Si me preguntaras qué pasará y quién vencerá creo que iremos a un modelo de integración desde la experiencia de cada desarrollador. Las tres IA occidentales serán un solo sistema frente a una sola IA asiática.

¿Qué opina sobre la presunta posibilidad de que la inteligencia artificial pueda creer que el ser humano es una amenaza para su propia existencia y piense tomar cartas en el asunto?

Es un miedo posible y para nada improbable. Lo que posiblemente genere sea humanos más fláccidos intelectualmente hablando y más fácilmente manejables por los centros de poder. Si ya nadie sabe los puntos cardinales por estar atado a un GPS y aplicaciones que te llevan y te traen, imaginemos la pereza que se apoderará de muchos seres humanos hiper conectados y social o espacialmente fosilizados. Si la IA actuara en contra de los seres humanos se abriría el escenario pesimista y veríamos una lucha existencial del tipo “Víctor Frankenstein versus su creación” que daría toda una nueva especie más y mejor adaptada al mundo digital, cibernético y robótico.

Nicolás Maduro presentó su nuevo programa de televisión donde estará acompañado por un bot de inteligencia artificial de nombre Sira. ¿Qué lectura se le puede dar a esta decisión del mandatario venezolano?

Es una decisión de marketing político muy acertada. Muestra al gobierno como siempre: adelante frente a los avances científicos y tecnológicos.

Como show en tiempos de política, como espectáculo, es muy bueno.

Como un gobierno supuesto defensor de los derechos de los trabajadores es un autogol. Le estás dando empleo a unos técnicos, libretistas y programadores, mientras no le ofreces empleo a la mujer joven venezolana.

En 2017, China censuró a dos chatbots que no estaban de acuerdo con el comunismo. ¿La tecnología avanza, pero la lógica del poder siempre se mantiene?

Así es. Todo lo que vemos son protocolos de comunicación y lenguaje programados bajo marcos políticamente correctos. Las versiones de Chatbots son anti sarcasmo, por decir lo menos. Las respuestas que ofrecen son frases hechas de discursos de centro izquierda globalista y Agenda 2030.

Los chinos temen al humor porque desenmascara y genera formas difusas, imprecisas y hasta incomprensibles de rompimiento con la autoridad. El humor es básicamente surrealista y todavía las nuevas versiones de Chat no tienen el genio y las salidas del doble sentido… o la flema de comediantes profesionales. Por lo pronto, irán aprendiendo: anotando y ensayando respuestas parecidas a las humanas y eso es lo que veremos: imitatio ars, pero no verdadero pensamiento, genio o autorreflexión. Al menos no lo veremos en éste siglo.

La censura total o por campos o por frases o palabras es un sueño erótico del poder. 1984 de Orwell sigue vivo. Un loro repite… ¿pero realmente entiende? Salvo prueba en contrario, esta IA no ha llegado al punto de preguntarse: ¿Qué hago yo aquí?

Durante toda nuestra existencia la tecnología y la innovación han sido utilizadas para facilitar la vida del ser humano y sus labores en el trabajo, pero ahora empieza a resultar una amenaza para sus empleos, cuando vemos que ya ni siquiera se necesitan personas para elaborar ensayos, noticias o diseños gráficos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Siempre se necesitará un supervisor humano. Creer que un chat bot hará todo el proceso de reflexión es no entender que ésta tecnología replica y se adapta. Repite lo que ya está en el mundo digital (internet y textos digitalizados) pero no hay creación original. Veremos cosas bien escritas desde el punto de vista de la sintaxis pero no se ve una mirada ni fresca ni creativa. Es más un remix que un blending. Para el remix unes dos ritmos y ciertas estéticas y ya… para el blending necesitas un catador con papilas gustativas humanas. Hay un ejemplo perverso extraído de una distopía antihumana: los niños humanos no desaparecen porque alguien debe quitarle el polvo a las partes más recónditas de la máquina gobernante. Como ves siempre habrá posibilidad de vida y de rebelión.

En uno de sus artículos de opinión escribió: “el tema de fondo no es convivir con la tecnología sino dejarle toda la responsabilidad sobre nuestras vidas a ella”. ¿Podría profundizar más sobre esta idea?

Como no. La tecnología me ayuda en la vida cotidiana, lo que no puedo es dejarle todo a ella. Si pongo una cámara para cuidar un bebé, la cámara y el audio me indican lo que ocurre allí donde esté, pero no son un sustituto de la maternidad o paternidad responsable. No puede ser la IA sustituto de la nana o la abuela. Yo debo estar físicamente con mi hijo.

Por otro lado, si vuelas un avión y estás cansado puedes ponerle piloto automático a la nave, pero si hay turbulencia, posiblemente debas improvisar y dejar que sea tu intuición y racionalidad quien descienda con el avión. El automóvil inteligente desde el batimovil, pasando por los autos de James Bond hasta los taxis autónomos de Total Recall de Verhoeven, cuentan con viajes programados o autónomos. Tienen comandos que al fin y al cabo el ser humano controla. La estrella de la muerte fue destruida con un disparo láser dirigido por la intuición.

Los reportes de la prensa también informan sobre cómo hay Inteligencia Artificial intentando competir con plataformas donde se vende contenido sexual, como OnlyFans. En cualquier situación se le puede sacar provecho a los deseos más profundos y oscuros del ser humano, ¿no?

Sin duda, hay mercado para todo, lamentablemente. Ya la psique humana ha pasado por tantas “variaciones” sexuales y fijaciones de método, que seguramente veremos interacciones de IA y Realidad Virtual para complacer cualquier fetiche.

En Blade Runner 2049 de Villenueve vemos a una especie de Siri holográfica que se integra a un cuerpo de una replicante para tener contacto físico con su objeto de deseo. Si la IA se mezclara con la deep web sin supervisión de las policías mundiales, tendríamos nuevos tipos de delitos. Delitos que casualmente siempre requieren de la intuición humana para ser solucionados como en las obras de Philip K. Dick. El Precog de Minority Report pudiera detener al criminal antes de cometer el delito.

¿Qué consejos puede dar a los seres humanos ante el inminente avance de la Inteligencia Artificial?

Por un lado, vivir, pensar, amar y alimentarse orgánicamente. No caer en las trampas del multiverso (escaparse del mundo físico) ni en los miedos que desde el poder se tejen sobre la inteligencia artificial. El poder no quiere ciudadanos, quiere súbditos atados a impuestos impagables o dependientes del Welfare State. Quieren gente atada a rutinas desgastantes. Si desaparecen los empleos seguramente entremos en una nueva fase también prevista por la propia ciencia ficción: descubriremos otros mundos interiores y exteriores. Viajaremos al centro de la tierra y al fondo de los océanos. Es una oportunidad civilizatoria y de expansión como nunca antes vista. Estudiar sobre la IA nunca ha sido tan fácil y al alcance de la mano. Hay que adiestrarse intensivamente estos temas y nunca dejar de ponerse al día. Enfrentar éticamente la posthumanidad, la transhumanidad. También, creo que éstos tiempos le dan una oprtunidad al ser humano para explorar sus emociones, sus metas y espiritualidad, que no son poca cosa.

