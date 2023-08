Cabello asegura que octubre es buena fecha para presidenciales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó las críticas por la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, consideró que el mes de octubre es buena fecha para hacer las elecciones presidenciales.

Así lo aseguró este viernes 25 de agosto en pleno recorrido que hizo por el estado La Guaira, específicamente en la parroquia Catia La Mar. Desde este lugar expresó que la oposición rechaza a los nuevos rectores del CNE porque ya no controla el poder electoral como en anteriores ocasiones.

A juicio de Cabello, los integrantes de la oposición buscan un resultado electoral “creíble para los gringos”.

“¿El CNE puede llamar a elecciones en cualquier momento verdad? Octubre está a tiro y es buena fecha para elecciones ¿verdad? ¿Si vamos a elecciones para octubre cómo estamos nosotros?», preguntó, a lo que la militancia apostada frente a la tarima respondió: ¡Preparados!”, expresó.

Inhabilitados no podrán inscribirse en el CNE

Por otra parte, el segundo al mando del PSUV, aseguró ante los seguidores del oficialismo que, las personas que no cuentan con habilitación política no podrán inscribirse ante el CNE como candidatos presidenciales y agregó que el chavismo no agrede a los candidatos a las primarias.

“No estamos agrediendo a nadie, estamos diciendo la verdad del pueblo y la seguiremos diciendo y estaremos con nuestro pueblo en las buenas, en las malas y como sea”, puntualizó.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.