Camiones con ayuda humanitaria ingresarán a la Franja de Gaza

Finalmente, cientos de camiones con ayuda humanitaria podrán ingresar a la Franja de Gaza en Palestina desde Egipto.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y el Movimiento de Defensa Islamista Hamás, cientos de camiones cargados con insumos necesarios de asistencia humanitaria están parados en Egipto, cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

El Gobierno de Egipto había impedido la salida de los camiones debido al cierre de su frontera para evitar el desplazamiento masivo de palestinos a su territorio.

La apertura de la frontera ocurre luego de un acercamiento entre los mandatarios de Estados Unidos, Egipto e Israel.

A través de la red social X, el presidente de Estados Unidos ya avisó sobre la consecución de algunos acuerdos. También se refirió a Hamás y advirtió que no tolerará que se apropien de la ayuda humanitaria que entrará a la Franja de Gaza.

Biden aseguró que cuenta con mecanismo para evitar que integrantes de Hamás se apropien de los insumos y que, de hacerlo, “demostrarían que no quieren a los palestinos”.

Explicó que el exembajador David Satterfield, al que Biden designó este domingo como enviado especial para temas humanitarios de Oriente Medio, se encuentra actualmente en El Cairo coordinando estos esfuerzos para que la ayuda entre a Gaza.

Earlier, I spoke with President Abdel Fattah Al-Sisi of Egypt to deepen our coordination on urgently delivering humanitarian assistance for civilians in Gaza.



Together, we'll work to preserve stability in the region, prevent escalation, and set circumstances for durable peace. pic.twitter.com/boZaDitXET