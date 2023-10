Carlos Prosperi denuncia irregularidades en la elección primaria

El candidato a las elecciones primarias por el partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, cuestionó a través de un video este domingo 22 de octubre que los comicios han sido han un desastre.

A su juicio, las denuncias que hicieron él y su partido hace días, se ven reflejadas hoy, entre esas, que a los miembros de mesa no les llegaron sus credenciales, así como también la no designación a tiempo de los miembros de mesa y que varias personas no saben dónde deben votar. No obstante, Prosperi no muestra pruebas de sus denuncias.

“A la comisión se le planteó que teníamos que postergar el proceso unos días más y ayer lo dije porque yo tengo un compromiso con el país. Hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse de los venezolanos”, dijo Prosperi.

No avalarán los resultados

En ese sentido, Prosperi indicó que no avalarán los resultados de las elecciones primarias, porque asegura que “no es la realidad de lo que hoy se expresa” y que esto se debe a no contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral.

“Tenemos que construir una salida real y unitaria con posibilidad de participación de todos nuestros hermanos para ponerle fin a la mayor crisis que hemos visto en estos 24 años, pero respetando cada una de las reglas y cronogramas”, puntualizó.

Más temprano, Prosperi hostigó verbalmente al periodista especialista en asuntos electorales, Eugenio Martínez, quien informó sobre el proceso de designación de los miembros de mesa.

A través de WhatsApp se ha hecho llegar a corresponsales extranjeros un video de Carlos Prosperi desconociendo el resultado de la primaria. Hasta la 3:31pm AD no ha confirmado la autenticidad del mensaje pic.twitter.com/jE7li7kXdC — Eugenio G. Martínez (@puzkas) October 22, 2023

