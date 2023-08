Delsa en Bolívar: “El problema de las empresas básicas no es que estén en manos del Estado”

La abanderada del partido Encuentro Ciudadano para las primarias opositoras, Delsa Solórzano visitó este 25 de agosto Ciudad Guayana, en Bolívar.

Solórzano ofreció una rueda de prensa en la que rechazó una posible privatización de las empresas básicas.

En este sentido, lamentó la situación de los trabajadores de Guayana e hizo referencia a la huelga de hambre que organizó un grupo de jubilados en la ciudad; sin embargo, también enfatizó en que no se pueden prometer incrementos de salario de manera irresponsable antes de recuperar el aparato productivo nacional.

“Para algunos, la solución es vender las industrias básicas y vender PDVSA: yo no creo eso. No creo que haya que vender las empresas básicas ni PDVSA. Aquí hay que dedicarse a enamorar a los inversionistas para que traigan plata para nuestras industrias básicas. Ahora, traer dinero para las industrias básicas no es traer mafias como las que han traído. Rompieron el acuerdo con alemanes y suizos para traer chinos y turcos. Como es el caso de Mavetur, en el bosque uverito. Acabaron con todo para robarse el producto de nuestra tierra. El problema de las empresas básicas no es que estén en manos del Estado, el problema de las empresas básicas es que están en manos de delincuentes”, zanjó Solorzano.

Por su parte, también señaló las irregularidades y falta de transparencia con la que se dirigen no solo las empresas básicas, sino todo el aparataje del ejecutivo nacional. “Aquí nadie sabe cuál es el presupuesto nacional, cuánto gana esa gente. Nadie sabe. Así como nadie sabe dónde está Tareck El Aissami (antiguo ministro de Petróleo)”, adujo.

“Los rectores no deben ser militantes de ningún partido político”

Sobre el reciente anuncio de Elvis Hidrobo Amoroso, ahora excontralor de la República, como rector principal del Consejo Nacional Electoral, la candidata manifestó la violación flagrante de la Constitución al permitir que las autoridades del Consejo Nacional Electoral sean abiertamente militantes de partidos políticos.

“No espero nada de ese CNE. Qué puedo esperar. ¿Voy a esperar que sean democráticos? No. Dicen que son espanta votos, sí son. Elvis Amoroso es un gran espanta votos. Pero es que el mayor espanta votos se llama Nicolás Maduro y contra él estoy compitiendo. Y quiero ganar la primaria para derrotarlo en las urnas electorales. En Venezuela en ninguna institución se puede confiar. Ayer alguien decía que quedaron “3 a 2” (haciendo referencia a que habrá tres rectores del PSUV y dos de la oposición), ¿qué es eso? ¿En qué parte de la Constitución dice que el CNE debe ser designado 3 a 2? La Constitución dice que los rectores tienen que ser independientes, no militantes de ningún partido político. Esto es una falta de respeto con la Constitución”, manifestó.

De cara a las primarias, la candidata consideró que Encuentro Ciudadano está preparado para todos los escenarios, enfatizando en que pueden enfrentar “elecciones de lo que sea”.

“El populismo nos trajo hasta acá”

La representante de Encuentro Ciudadano alegó que la situación de los trabajadores de Guayana tiene una sola respuesta: cambio político. Descartando cualquier posible solución en bonificaciones y dádivas otorgadas por Nicolás Maduro.

“El populismo nos trajo hasta acá. Lo dije en el debate. ¿La solución es que el candidato que ofrezca más salario mínimo es el que gana? Entonces yo ofrezco 4000 dólares mensuales. Eso es mentira. En mí no encontrarán una candidata que le mienta a la gente. El aparato productivo nacional debe reactivarse de inmediato para poder generar salarios dignos. Hay que traer inversión extranjera ya. ¿Cómo? Generando seguridad jurídica”.

Bolívar: municipios más peligrosos del mundo

Solórzano fue cuestionada con respecto a la situación del extractivismo en Bolívar, en este sentido, adujo que algunos municipios del estado Bolívar son de los más peligrosos del mundo, específicamente, los municipios del sur del estado donde se autorizó la iniciativa del Arco Minero en 2016, proyecto que ha suscitado el ecocidio más grande de Latino América y promovido grupos irregulares en Bolívar.

“Se ha utilizado este espacio para contrabando y trata de personas. Se llevan a nuestras mujeres y niñas. Los delincuentes se tienen que tratar como delincuentes. ¿De dónde sacan estos grupos armas de fuego? Si la tienen, la dio el Estado. El Estado debe dejar de amparar estos grupos irregulares. En mi gobierno, Venezuela no será colonia de ningún país. Ahora somos colonia de los cubanos, de los rusos y de los chinos”, acotó.

