Delsa Solórzano asegura que la trama Pdvsa-Cripto es de vieja data

La precandidata a las venideras elecciones por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, aseguró que la trama Pdvsa-Cripto es de vieja data, pues, a su parecer, todo lo relacionado con ello es el resultado de un conflicto interno.

“Son muchos los años que tenemos denunciando la corrupción en Pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A.), pero además son muchos los años en los que el propio régimen, cada vez que tiene un conflicto interno, cada vez que quiere salir de uno, sacan las barajitas de corrupción que le tienen guardadas”, dijo Solórzano durante su primera visita al estado Anzoátegui.

También se refirió a hechos relacionados con Pdval, al cual se refirió como “pudreval”: “quiero recordar hechos, por ejemplo, como pudreval, del que ya nadie se acuerda. Cuántas toneladas de comida se perdieron en el pudreval a causa de un sobreprecio del más de 110 %”.

Asegura que la gente quiere una mujer presidente

En sus declaraciones, Delsa Solórzano, manifestó que ya llegó la hora de que por primera vez una mujer asuma las riendas de Venezuela. Aseguró que la gente le ha manifestado que eso es lo que quieren que pase cuando hace sus recorridos por el país.

“La gente nos dice que quiere una mujer y yo digo que esta mujer —dijo señalándose a sí misma— será presidente de Venezuela”, apuntó.

Asimismo, dijo que también le han dejado saber que quieren unidad, pero una gran parte no confía ni cree que haya condiciones para unos comicios transparentes.

“Más del 60 % de la población no participó en el proceso de gobernadores y alcaldes porque la gente no cree en ese proceso electoral, porque no creía en las condiciones y porque claramente esas condiciones no estaban dadas. Es una circunstancia similar a la que hay ahorita, con una enorme diferencia: vamos a una primaria que está organizada por la gente”. Agregó que por donde quiera que pasa su partido Encuentro Ciudadano, la gente les pide luchar por la unidad.

“Por donde quiera que pasamos, la gente nos pide que haya un candidato único”, aseveró.

Con información de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias

