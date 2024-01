Trabajadores de diferentes gremios caraqueños salieron a protestar por mejores condiciones laborales. Consideran que el gobierno cometió “un magnicidio” contra el salario.

Ana Yánez, representante del Comité Nacional de Conflicto explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que están trabajando en la unidad de los gremios para exigir mejores salarios al Estado.

Magnicidio contra el salario

La representante sindical hizo un llamado a los sindicatos para que “avancemos juntos en una sola lucha, un solo objetivo, que es el reclamo por la defensa de todos los derechos de los trabajadores”.

La trabajadora explicó que la lucha es por los contratos y los salarios, considera que el gobierno de Nicolas Maduro cometió “un magnicidio” contra el salario y las prestaciones sociales.

“El objetivo unitario es el que nos va a dar la victoria”.

No es una lucha política

“No se trata María Corina ni ningún otro factor o candidato que aparezca, si no nos unificamos en un plan único de rescate del país, podrá venir quien sea, pero si no unificamos criterios no vamos a lograr los objetivos”.

Dentro del comité de conflicto están los grupos que exigen la liberación de los presos políticos y los dirigentes sindicales detenidos, como el profesor Victor Venegas, detenido en el estado Barinas.

Los gremios salieron a protestar en el marco de las celebraciones del 23 de enero, día en que terminó la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Escuche el reporte del periodista Edwin Rodríguez desde Caracas:

