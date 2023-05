En el municipio Santa Bárbara de Monagas “están de mal en peor”

Los residentes del municipio Santa Bárbara, al oeste del estado Monagas, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias que el sistema de recolección de desechos sólidos en la municipalidad es casi nulo, debido a la falta de camiones compactadores que puedan prestar el servicio.

“El servicio comenzó muy bien, pero después no se cumplía como lo habían indicado desde la alcaldía. Y como ellos no tienen camiones compactadores, el servicio está muy malo ya que a veces pasa de tres y cinco semanas sin pasar por las casas, por lo que tenemos que hacer vertederos improvisados en cualquier esquina de los sectores”, denunció Luis Lira, habitante del municipio Santa Bárbara.



“Creemos que ellos deben buscar un plan para que no se nos acumule la basura porque nos enfermamos por la acumulación o porque tenemos que quemarla”, agregó.

Foto: José Ignacio Piñango | Radio Fe y Alegría Noticias.

Juan Peña, representante comunitario de Santa Bárbara, exigió a la alcaldesa “que se ponga a trabajar por el pueblo, ya que queremos tener alumbrado público en todos los sectores del municipio”.

“No es justo que estemos a oscuras, a merced de los delincuentes”, añadió.

Las telecomunicaciones tienen constantes fallas



Por otra parte, los habitantes expresaron que el servicio de telefonía es intermitente en diversos sectores de Santa Bárbara y que además no cuentan ni con una ambulancia ni con centros de salud con condiciones para atender a los pacientes, ya que carecen de medicamentos y material médico.

La vecina Mariana Ordóñez indicó que las telecomunicaciones en el municipio Santa Bárbara “están de mal en peor, porque la señal de Cantv no funciona mucho”.

“Hay varias casas que no tienen el servicio de ABA y eso complica mucho más el funcionamiento, para que los estudiantes puedan hacer sus investigaciones y algunos para trabajar y poder comunicarnos con nuestros familiares. La situación en el municipio es cada día peor en todos los sentidos”, dijo Ordónez.



Además, los ciudadanos aseguraron que durante el mandato de la alcaldesa Carmen Tillero la situación con los servicios públicos no ha tenido mejoría, sino que van en retroceso. Según los lugareños, el agua es lo único que funciona “un poco mejor”.



