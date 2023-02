Expresidente de Hidrocapital: 50 % de la infraestructura hídrica no funciona

El ingeniero civil José Norberto Bausson, expresidente de Hidrocapital y del Instituto Municipal de Aguas y Acueductos de Sucre, en Miranda (IMA), aseguró que el servicio de agua se mantiene como el peor valorado por la percepción de las personas.

Esto es debido a que se ha perdido alrededor del 50 % de la capacidad instalada para el abastecimiento de agua potable para la población.

“Se está entregando a la gente la mitad del agua que se entregaba antes, hace 25 años. En esa época se entregaban a nivel nacional 125.000 litros por segundo que eran 125 litros por persona por día”, dijo este 14 de febrero en el programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Explicó que en el país hay más de 2 mil pozos profundos de agua y 41 grandes sistemas para abastecer a la población.

“Agua sí hay” pero el 50 % de la infraestructura “no funciona” y se necesita un trabajo “muy grande” de recuperación, refirió.

Responsabilizó a los entes gubernamentales de la carencia del servicio de agua, puesto que la ley establece que es trabajo de los gobernantes atender los servicios públicos. Pero lo que han hecho es “transferirle” el problema a los ciudadanos.

“Antes, pasara lo que pasara, siempre la gente tenía que tener el servicio” y éste tenía que ser potable, explicó.

Hoy en día, la calidad del servicio de agua es considerada pésima y turbia. Para el ingeniero, la mala condición del agua es para preocuparse porque suscita enfermedades, pero eso “parece que no le preocupa mucho al Gobierno”.

¿Cómo se solventa el problema del agua?

El ingeniero planteó tres aspectos bases para empezar dar pasos para atender el sistema hídrico del país.

Lo primero es querer resolver el problema, “tener la preocupación”, dijo, aunque parezca simple porque de ahí parte la iniciativa para poner en marcha el trabajo.

Lo segundo, es dejarle el trabajo a los profesionales y no a los dirigentes políticos como se ha hecho hasta ahora. “Si no tienes a la gente preparada para hacer estas cosas no vas a llegar al destino correcto”, señaló al respecto.

Por último, para recuperar el sistema se deben buscar socios extranjeros que sepan del tema.

Si esos pasos no se dan para empezar a ofrecer un buen servicio público para todos los ciudadanos, dijo, el país continuará sumergido en la pobreza y la desigualdad.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.