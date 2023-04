Francisco quiere que todos podamos encontrar a Dios

El Papa Francisco expresó a través de su cuenta en Twitter su deseo de que en esta Semana Santa, al contemplar el misterio de la Cruz, no haya nadie tan desesperado que no pueda hallar a Dios.

“Dios quiso entrar en nuestra historia por la vía más difícil: la cruz”, señaló el Santo Padre en su publicación, citada por ACI Prensa.

“Porque no debe haber ninguna persona tan desesperada que no lo pueda encontrar, incluso en la angustia, en el abandono. Precisamente allí donde se piensa que Dios no puede estar, el Señor ha llegado”, agregó.

En un segundo tuit, el Pontífice alentó a rezar juntos y “con más intensidad” durante la Semana Santa “por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los pueblos que padecen la guerra, para que con la ayuda de Dios se abran caminos de paz”.

