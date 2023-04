Habitantes de Santa Elena en Maturín protestaron por falta de agua potable

Los vecinos del sector Santa Elena de la parroquia Las Cocuizas de Maturín protestaron frente a la empresa Aguas de Monagas por las fallas en el servicio de asegurando que tienen más de un mes y el ente gubernamental no ha dado respuestas.

Asimismo, indicaron que la bomba del pozo ubicado en la Escuela Técnica Industrial de Maturín abastece a tres sectores de esta comunidad que ahora están sin agua. Sin embargo, aseguraron que la Gobernación de Monagas no ha llevado ni un camión cisterna ni ha reparado la bomba de agua, por lo que las familias se ven obligadas a pagar a cisternas privadas.

Milagros Ferrer, vecina de Santa Elena, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que “nosotros nos abastecemos del pozo de la técnica que está dañado y las autoridades no dan respuesta de nada. Tenemos la necesidad de los camiones cisterna y según ellos, no tienen para resolvernos”.

“Somos cuatro comunidades las afectadas: Santa Elena, Callejón San Miguel, Chaparral y Bajo Guarapiche, donde residimos más de 800 familias. Ellos (la gobernación) deben buscar una solución a la problemática del agua en la comunidad”, acotó.

Vecinos de Santa Elena de Maturín no pueden pagar cisternas

Por su parte, Trina Millán denunció a los micrófonos de Radio fe y Alegría Noticias que “tenemos más de un mes presentando estas fallas en el servicio de agua potable y los líderes comunitarios no nos han dado respuesta. Ttuvimos que venir a protestar a las oficinas de Aguas de Monagas para que nos dieran una solución a este grave problema, a lo que ellos manifestaron que la empresa no tiene cisternas para llevarnos agua a nuestros hogares. Nosotros les pedimos amablemente que fuera a la supervisión del pozo en la escuela”.

Millán también explicó que “no todos los días tenemos para pagar un tambor de agua que cuesta un dólar y el tanque grande cuesta entre cinco y 10 dólares porque el sueldo no nos alcanza. Entonces, o compramos comida o pagamos para que nos traigan el agua”.

De igual forma, la señora Rosa Rondón de Piamo pidió a la Gobernación de Monagas pueda resolver el tema de la bomba de agua para ellos tener el servicio en sus hogares.

“Soy una persona con discapacidad y tengo que esperar que pase alguien para que me venda un tambor de agua, pero no tengo siempre para comprarlo. Tengan la bondad con los habitantes de Santa Elena, en el callejón San Miguel. Espero que en el nombre de Dios vengan a resolver. Si quieren venir, vengan para que sepan que no estamos mintiendo”.

Los habitantes de Santa Elena pidieron al gobernador Ernesto Luna y a la alcaldesa Ana Fuentes resuelva cuanto antes el problema del agua potable en la comunidad.

