Persisten las protestas por parte del personal docente, obrero y administrativo en la ciudad de Barquisimeto.

Para este miércoles 08 de febrero realizaron un pancartazo y grafitazo por las diferentes parroquias en el estado Lara.

De esta manera, los docentes de la Escuela Técnica de Comercio Eliodoro Pineda, ubicada frente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, marcharon por sus alrededores con pancartas y consignas por sus derechos a mejores salarios.

El personal docente, obrero y administrativo de dicha institución señaló que planean continuar en su lucha por mejores condiciones a pesar del llamado del Ministerio de Educación a continuar las actividades escolares.

En la marcha manifestaron qué no caerán en las amenazas o amedrentamientos y alegaron que “la clase hoy la damos en la calle” como parte de sus consignas.

Además, los trabajadores resaltaron que su lucha no es solo por sus derechos, sino también por los de sus hijos, familias así como el derecho de los alumnos a tener mejores condiciones en las escuelas.

Foto: María Gabriela Álvarez

La profesora Neyda Duno declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “seguimos en la calle luchando por nuestros beneficios. Queremos regresar a las aulas de clases, pero no en las condiciones que el gobierno está poniendo. Hay un silencio total. Ya hoy estamos en el día 23 de protestas y no hay respuesta alguna ni una señal de sentarnos a discutir”.

La profesora Duno contó que a pesar de ser docente tipo cuatro, hoy en día lo que gana no le alcanza ni para comer.

“Soy docente 4, tengo 42 horas semanales y mi salario quincenal es de 242 bolívares que me alcanza para medio kilo de queso y medio cartón de huevos. Para el resto uno se rebusca”, manifestó.

“No nos alcanza el dinero y tenemos hijos que no podemos llevar a tener sus actividades deportivas o recreacionales porque no nos alcanza. No es justo porque yo tengo 18 años de servicio. Nos preparamos para tener un mejor futuro para nuestras familias” destacó Duno.

Asimismo, comentó que “el salario que tenemos ahora ni para los pasajes nos alcanza porque está en 5 bolívares. Si tomas dos a tres taxis al día son entre 15 a 20 bolívares que tienes que gastar por 10 días son 200 bolívares; allí se me fue el salario. Entonces nos están amenazando para regresar a las escuelas, pero no estamos en condiciones para ello”.

Foto: María Gabriela Álvarez

“Queremos regresar a las escuelas pero con condiciones porque las instituciones están sin agua, sin luz y sin insumos. Uno pasa 8 horas hablando y necesitamos hidratarnos, misma situación que afecta a los alumnos, (pero) al gobierno lo que le interesa son las estadísticas de decir que hay ceros aplazados, pero no importa de qué manera o si hay deserción. No vamos a regresar a clases”, expresó Duno.

Ante esto, el gremio educación del estado Lara aseguró que continuarán la protesta pacífica hasta obtener respuestas.

Este jueves 09 de febrero estarán concentrados frente a la Zona Educativa en el centro de Barquisimeto protestando con sus togas, birretes y medallas en símbolo del respeto que merecen por los años de estudio que recibieron para formar al futuro del país.