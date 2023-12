La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, es el personaje corrupto del 2023

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, es la elegida como personaje corrupta del año 2023 según la Organización de Denuncia de la Corrupción y del Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés).

Esta organización gubernamental entrega este “reconocimiento” desde el año 2012 a cuestionados liderazgos políticos y funcionarios públicos de todo el mundo. Es una manera de mostrar al mundo que existen personas con un grado de incurrir en la corrupción de una manera evidente e inmoral.

La organización está compuesta por una red global de periodistas de investigación que eligen el “personaje corrupto” cada año.

Porras es una “de los muchos burócratas que han ayudado a descarrilar la democracia”, indica esa organización en la presentación de este ‘premio’.

De acuerdo con la OCCRP, eligieron a Consuelo Porras por haber sido “un instrumento eficaz para destripar el Estado de derecho” y protagonizar el intento por impedir la investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con María Teresa Ronderos, periodista colombiana e integrante del jurado calificador, la funcionaria “ha perseguido brutalmente a fiscales, periodistas y activistas honestos, obligándoles hasta el exilio y privando al público de estos controles cruciales sobre la autoridad”.

La fiscal general ejerce su segundo mandato consecutivo al frente del Ministerio Público y recibió sanciones por parte de Estados Unidos en 2022. Ese país la acusa de “socavar decenas de investigaciones de corrupción” que implican a altos funcionarios y empresarios de Guatemala.

Desde julio de 2023, la Fiscalía inició una serie de acciones que buscaban desconocer los resultados electorales que dieron como ganador de la Presidencia a Arévalo de León.

