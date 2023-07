María Corina Machado: quedará sin inhabilitación el que Maduro quiera

La candidata a las primarias de la oposición por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, le respondió al dirigente político Luis Florido sobre la propuesta de retirarse de las elecciones primarias del 22 de octubre tras ser inhabilitada.

Machado afirmó que el candidato que al presidente Nicolás Maduro no les guste, lo inhabilita. “El único que quedará sin inhabilitación es el que a él le convenga”, argumentó la líder opositora, en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Asimismo, Machado aseguró que si algo necesita la sociedad venezolana es la seguridad de que en esta oportunidad “no nos vamos a rajar”.

La dirigente de Vente Venezuela destacó que la inhabilitación no es el más grande de todos los desafíos, “ni las trampas o fraudes que van a inventar”.

“Aquí hay que decirle al país que tengan la confianza de que no nos vamos a rajar, que vamos a construir la fuerza. ¿Cómo se enfrenta esta tiranía? Con inteligencia, organización, disciplina, pero sobre todo con una gran lealtad al mandato que la gente nos da. ¿Crees que si la gente vota por mí en las primarias es para que yo tire la toalla en el camino o es para que yo llegue hasta el final?”, expresó.

Asimismo, apuntó que hay gente que dice que de ganar las primarias no se podrá inscribir ante el CNE para las elecciones de 2024. Sin embargo, Machado respondió desafiante: “¿Quién dijo que no me van a dejar?”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.