Operadora del eurotúnel cancela temporalmente el servicio

La compañía Eurostar, encargada de operar el túnel que conecta el Reino Unido con Europa continental a través del eurotúnel, anunció la cancelación del servicio.

También informó que es temporal y se debe al cierre de una de sus vías de velocidad causado por un “temporal”.

“Debido a un problema de infraestructura en la línea de alta velocidad cerca de Londres, nos vemos obligados a cancelar algunos trenes hacia y desde Londres”, escribió el grupo Eurostar.

Se conoció que la mayor obstrucción en la vía del eurotúnel está cerca de la estación Ebsfleet International (al este de Londres). Esta estación estaría cerca de un túnel bajo el río Támesis que está inundado.

Sobre Reino Unido cae una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos. Hasta el momento, suspendieron al menos 14 servicios ubicados en París, Bruselas y Ámsterdam.

La empresa anunció que está realizando las labores de recuperación y activará el servicio cuanto antes. Eurostar ofrece a los viajeros tres posibilidades: cambiar su tren a otro día, cancelar la reserva y pedir un vale que servirá durante 12 meses o anularlo y obtener un reembolso.

Service update: trains have been cancelled today due to part of the track being temporarily closed near London. Please see https://t.co/KVn7RzwXm1 for full details and options We apologise for the impact to travel today.