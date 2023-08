‘Oto El Pirata’ regresa al teatro luego de nueve años

Tras una pausa de nueve años, el clásico infantil de las vacaciones está de vuelta: Oto El Pirata, en los dos primeros fines de semana del mes de agosto en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño (TTC).

Parte del equipo de producción ofrecieron una rueda de prensa en la que ofrecieron detalles, pero sobre todo, no dejaron de agradecer durante todo el encuentro con los medios a aquellos que hicieron posible el retorno de Oto a los escenarios, una obra infantil que nació hace tres décadas.

Habrá sorpresas con la puesta en escena

Carlos Scoffio, director general de Image Producciones y productor del montaje de esta pieza, expresó que para la casa productora es “un honor volverlo a traer, porque es la reconciliación de lo que verdaderamente somos como venezolanos, los venezolanos no peleamos, somos dicharacheros y eso es Oto El Pirata”, expresó y añadió que todas las personas se sorprenderán con este montaje. “Hay un barco de 12 metros de largo en la sala”, adelantó.

Foto: Lenys Martínez

Scoffio aprovechó la ocasión para recordar que se inició en el TTC a los 17 años como guía de sala y que ahora tiene el honor de llevar este montaje para todo el público. “Es una gran producción que les dará un gran mensaje a los niños porque es una oportunidad de despegarlos de las tecnologías. Es hora de enseñarles valores de otras maneras y formas”, puntualizó.

Entretanto, Luz Urdaneta, directora del montaje, expresó que el regreso de Oto El Pirata la tienen “conmovida” y “agradecida con todo mi corazón a nuestro país. Oto es venezolano 100 % de pura cepa. Ahora vuelve luego de una pequeña pausa y el teatro abrió sus puertas” y añadió que los trabajadores que están sobre la producción están emocionados para que toda la puesta en escena quede perfecta y “mejor que las veces anteriores”.

Un poco de historia

Urdaneta contó que Oto El Pirata nació siendo un cuento. Un cuento de su hermana cada noche le narraba a su hija para lograr que se durmiera. “Eso ocurrió noche tras noche y Oto se hizo grande hasta ser un proyecto. Se hizo libro, se comenzó con la primera obra en la sala José Félix Rivas. El barco era un solo timón y Oto tenía vestuario prestado. No había escenografía, pero inventamos cada detalle. Luego pasamos a la Ríos Reyna con mucho tesón, constancia y amor. Oto El Pirata ha sido una joya que regalaba su talento y brillo cada año”, expresó emocionada y, a la vez, orgullosa.

Adicionalmente, resaltó que la obra cuenta con la narración de Simón Díaz (QEPD). “Escucharlo le late el corazón sintiendo al país, a uno le mueve las fibras”, apuntó.

Por otro lado, María Luisa de La Terga, directora de Mercadeo de Movistar, patrocinante principal de esta temporada, comentó que para empresa telefónica es un honor montarse en ese barco. “Nos gusta estar en espacios que conecten a las personas con experiencias tan lindas que apoyen a la cultura y al entretenimiento”, dijo.

“Como marca, estamos contentos por este tipo de espectáculos, pues se identifica con nuestros valores, pero sobre todo, con ese humor tan particular y picardía del venezolano. Hay música, hay puesta en escena. No podemos dejar de lado la narrativa del Tío Simón y quien no se conecte, no es venezolano. Estamos orgullosos que se conjuguen toda esa serie de elementos aquí”, puntualizó.

Donarán entradas a varias escuelas públicas y fundaciones

Por su parte, Jorneli Omaña, directora estratégica y de Comunicaciones del TTC, confesó que están felices por esta nueva temporada de Oto y que desde el teatro se complacen en presentar “una obra para los niños, para la familia en general”, dijo y añadió que “es necesario traer este tipo de eventos a nuestro país desde que la pandemia empezó a menguar”.

“Hay que abrir espacios para nuestros niños y niñas. Los dos primeros fines de semana de agosto no se vayan de viaje y planifiquen sus vacaciones para la segunda quincena de agosto”, comentó entre risas.

Un poco antes de culminar el encuentro con la prensa, Scoffio informó que donarán una serie de entradas a varias escuelas públicas del municipio Libertador, así como también a algunas fundaciones de hogares que cuidan niños y niñas.

Horarios y precios

Las funciones para ver a Oto El Pirata serán los días viernes 4 de agosto y sábado 5 a las 4:00 pm; domingo 6 en dos tandas a las 11:00 am y 4:00 pm. Mientras que el sábado 12 será a las 4:00 pm y el domingo 13 en dos funciones a las 11:00 am y 4:00 pm.

Los boletos oscilan entre 10 y 42 dólares, los cuales se pueden adquirir directamente en las taquillas del TTC de martes a sábado de 9:00 am 8:00 pm; y los domingos de 10:00 am a 6:00 pm; y también en los sitios web de MakeTicket y Ticketplate.

