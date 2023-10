Prosperi en Bolívar: “Las elecciones las ganará quien logre movilizar a los ciudadanos”

Este 13 de octubre el abanderado de Acción Democrática -fracción de Henry Ramos Allup- a las primarias opositoras, Carlos Prosperi, visitó Ciudad Guayana. A pesar de no estar punteando las encuestas, el candidato aseguró que la intención de voto no se traduce en votos reales y adujo que el 22 de octubre ganará quien logre movilizar a los ciudadanos.

En este sentido, reconoció ser un llanero poco conocido, pero respaldado por un partido con más de 80 años de historia, lo cual espera que sea un factor clave que lo catapulte al triunfo el próximo 22 de octubre.

“En el pasado cometimos errores y, a pesar de no haber formado parte de ninguno de los gobiernos de Acción Democrática, asumo los errores que se pudieron cometer en el pasado, pero hoy les ratifico que hay que devolver ese progreso que tenía Venezuela. Queremos garantizar a cada uno de los venezolanos que no vamos a gobernar para los partidos que nos están apoyando; gobernaremos para cada uno de los venezolanos sin colores políticos”, manifestó.

Sin respuesta para las inhabilitaciones

Tal como han afirmado la mayoría de los candidatos, Prosperi reconoció que no se ha hablado con suficiente responsabilidad ante posibles arremetidas contra la primaria ni alternativas para los participantes inhabilitados -que son quienes cuentan mayor popularidad en la elección-.

“La Plataforma Unitaria no tiene una respuesta contundente. Si gana una persona inhabilitada y no la dejan inscribir, ¿cuál es el escenario en ese momento? No hay una respuesta ante eso. Si gana una persona que no está inhabilitada, puede ser el caso mío, y me pongo como ejemplo para no citar otros compañeros… gana un habilitado y me inhabilitan después del 22 de octubre. ¿Qué va a hacer Carlos Prosperi? Decidir yo, porque soy militante de mi partido Acción Democrática: como a mí me inhabilitaron yo soy quien decido y mi compañero Henry Ramos es el candidato presidencial. El pueblo de Venezuela no lo va a aceptar porque no están votando por Henry Ramos, sino por mí. Venezuela no lo va aceptar porque no somos dueños de la alternativa de cambio, la unidad les pertenece a los venezolanos. Si nos inhabilitan a los 12 precandidatos, hoy no tenemos una respuesta. Los que están en Miraflores siguen jugando sus piezas para quedarse en el poder y nosotros lamentablemente no lo hemos hablado con la sinceridad necesaria a nuestro pueblo”.

Reconocimiento de resultados

El candidato aseveró que Acción Democrática respaldará a cualquiera de los candidatos que resulte vencedor del proceso electoral, tal como establece el compromiso que firmaron al entrar en la contienda. Pero enfatizó en que esperan el mismo respaldo de ser beneficiados por el resultado.

“Yo espero que ese día, con humildad, ya que a veces dice una cosa la encuesta y otra cosa los resultados, que reconozcan un revés electoral y se sumen. No a la candidatura de Carlos Prosperi, sino a la cruzada por Venezuela. Nosotros vamos a ganar las elecciones primarias”, afirmó.

Con respecto a la decisión de retirarse que tomó Henrique Capriles, excandidato por el partido Primero Justicia, Prosperi manifestó respetar la decisión y aplaudió el desprendimiento del exgobernador de Miranda.

“Hemos visto cómo en los últimos días se han dado dimes y diretes. Había acusaciones contra nuestro hermano de lucha como lo es Henrique Capriles; nosotros hoy tenemos que respetar las decisiones que tome no solo Henrique Capriles, sino otros candidatos que quizás se puedan retirar. Cada quien puede hacer con su aspiración lo que crea conveniente. Hemos visto que por encima de esa aspiración ha puesto al país por delante. Ha puesto a Venezuela. No se trata de un nombre ni de un partido político, se trata de Venezuela”, afirmó.

Economía rentista: una alternativa agotada

Con respecto al modelo económico nacional, Prosperi opinó que es necesaria una diversificación del modelo rentista, señalando la necesidad de explotar otras áreas como la agricultura, la ganadería y el turismo.

“En los años en que Hugo Chávez era presidente, Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo con la mayor bonanza petrolera porque el barril de petróleo estaba en 100 dólares. Lamentablemente, no se reinvirtió ni se llevó adelante una inversión para no ser dependientes de la renta petrolera. Hoy la industria petrolera produce alrededor de 700.000 barriles de petróleo diarios según las cifras Opep, no cifras oficiales porque hoy no hay cifras oficiales, a un precio de 80 dólares el barril de petróleo. Con la producción petrolera actual, ni siquiera alcanza para pagarle a los empleados de la administración pública. Tenemos el compromiso de tener alternativas distintas al petróleo para sacar adelante la economía”, acotó el candidato.

Asimismo, lamentó la ausencia de financiamiento para áreas como la siembra, entre otras actividades productivas que han sido olvidadas por el Estado venezolano.

“Pareciera que no hay voluntad política por parte de los que están en Miraflores. Los productores, después de hacer un gran esfuerzo, hoy están padeciendo muchas cosas para poder recoger las cosechas de maíz y sorbo. No hay diésel para las cosechadoras ni para ponerle a los camiones para que puedan ir a buscar los cereales. Hoy en Venezuela nos cuesta el doble sembrar una hectárea de maíz que lo que cuesta en Colombia o Estados Unidos, donde los fertilizantes son mucho más baratos de lo que cuestan en Venezuela. Nuestro compromiso debe ser otorgar de manera inmediata a nuestros productores agropecuarios los créditos correspondientes y garantizarles a las agroindustrias que puedan llevar adelante programas agrícolas garantizando seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, explicó.

Vulneración al acceso a la educación

Prosperi recordó que el reciente regreso a clases se caracterizó por el mal estado de las instituciones, así como un gran atraso en el tema en el ámbito nacional.

Sobre este tema, aseguró que durante los gobiernos de Acción Democrática el Estado corría con los gastos de alimentación, uniformes y útiles escolares.

Enfatizó en la necesidad de recuperar las escuelas y mejorar las universidades, restituyendo la autonomía universitaria y los beneficios como transporte y comedores.

“Vamos a desarrollar un plan de becas, devolver el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho para que nuestros jóvenes se puedan formar fuera del país y traer ese conocimiento. Mi compromiso es que ningún joven se vaya más: vamos a crear una ley de primer empleo que le garantice a los jóvenes un trabajo y un salario digno”, destacó.

