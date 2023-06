Rafael Curvelo: renuncia de rectores es un problema para la oposición y las primarias

El analista político, Rafael Curvelo, integrante del Consejo de Redacción de la Revista SIC, ve un proceso de primarias paralizado ante la renuncia de varios rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), que conllevó a que la Asamblea Nacional (AN) aprobara la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales, a fin de elegir a nuevos rectores principales y suplentes del ente comicial.

En una entrevista ofrecida al programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, Curvelo explicó su razón de ver una primarias caídas.

“Esto se hace más que todo por el tema del proceso primario que ha organizado la Plataforma Unitaria, porque al solicitar de una manera la asistencia técnica del CNE, era necesario que tuvieras al Consejo Nacional Electoral bien. ¿Qué ocurre? Al tener la renuncia de rectores, (y) ahora la Asamblea al solicitar la renovación del CNE, paralizas el proceso técnico de las primarias, porque por lo menos son más de 100 días para la designación de un nuevo CNE”, afirmó.

“Adicionalmente, la legislación establece que los nuevos rectores del CNE no pueden organizar ningún proceso electoral, si no hasta después de seis meses de ser nombrados. O sea que esto genera este problema de cara a la oposición, no de cara al 2024, ni mucho menos al 2025; pero si a este sector de la oposición que estaba organizando las primarias y buscaba esa asistencia técnica y esa legitimidad de cara al proceso electoral del 2024”, agregó.

El analista político también habló sobre los rectores del ente electoral Roberto Picón y Enrique Márquez, quienes no pusieron su cargo a disposición, pero se habla de que también renovarán sus puestos.

“Aquí si es que hay una irregularidad porque la Asamblea Nacional lo que debería es nombrar a los rectores que han renunciado, no sustituir a los que no han renunciado. Pero como sabemos que este es un país donde la normativa no se cumple, se hace lo que se quiere y lamentablemente lo que estamos viendo es un abrupto de parte de la Asamblea Nacional de violentar unos reglamentos y buscar atajos para imponer su criterio”, opinó.

“Lamentablemente, estamos en un país donde el liderazgo político, en general, busca imponer su criterio y no construir acuerdos con base en lo que la sociedad reclama y lo que representa la sociedad”, manifestó.

Asimismo, explicó que el proceso electoral de primaria podría depender de llegar a un acuerdo político entre el CNE, la Asamblea Nacional o el sector oficial para permitir la asistencia técnica y se lleve a cabo las primarias.

También ve complicado que las primarias se puedan hacer autogestionadas porque sería mucho más caro y adicionalmente tendría que buscar los espacios dónde hacerlo porque en colegios se necesita la autorización del Ministerio de Educación.

“Pudieran darse, pero para poder desarrollarlo necesitan un acuerdo político y lamentablemente en estos momentos no existe la voluntad para desarrollar dicho acuerdo”, opinó.

Sobre esto último, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, afirmó que habrán actividades de recolección de fondos para el proceso electoral opositor del 22 de octubre.

Consecuencias de la renuncia de rectores

Según Curvelo, estas acciones de parte del CNE generan una creciente desconfianza en el ente electoral por parte de un sector de la oposición, lo cual fortalece el discurso extremista que sostiene que el CNE no es confiable.

“Las consecuencias es que genera en un sector de la oposición mayor desconfianza en el CNE, alimenta el discurso extremista de que ese es un CNE en el cual no se puede confiar y lo más peligroso es que puede generar candidatos que al final no te lleven al proceso electoral del 2024, sino a un escenario similar al del 2018; que busquen es generar la abstención, promover la abstención, y le vuelvas a dar la a dar al sector oficial seis años más de gobierno”, indicó.

“Ese es el problema al que se enfrentan, cuando los números demuestran que dentro de las primarias las candidaturas con mayor aceptación son las que han promovido en los últimos años la abstención y han sido los que han estado apostando al enfrentamiento de fuerzas de choque y no a la ruta electoral, que es al final donde la oposición ha tenido mayores ventajas y fortalezas más allá de las jugadas o cosas que hace el Gobierno nacional para evitar la participación ciudadana”, afirmó.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.