Salvador Pérez se convierte en el décimo receptor más jonronero de la MLB

Salvador Pérez sigue con el madero encendido y el lunes alcanzó su jonrón 17 en igual número de juegos consecutivos en la MLB. Las estadísticas del mejor béisbol del mundo también dejaron evidente el poder del receptor venezolano.

De acuerdo con las estadísticas de la MLB, el jonrón 17 en juegos consecutivos también permitió que Salvador Pérez ingresara a la lista de los receptores élites más jonroneros.

El venezolano se ubicó en el puesto diez de la lista de los receptores que han logrado batear 200 jonrones en una misma temporada en la pelota rentada de Estados Unidos.

Pérez conectó el jonrón 200 en el sexto inning en el juego ante Kansas City el lunes 24 de julio por la noche frente al lanzador Logan Allen.

El miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza, tiene el récord en Grandes Ligas de más jonrones como receptor con un total de 396.

Pérez, ocho veces All-Star y MVP de la Serie Mundial 2015 con Kansas City sobre los Mets de Nueva York, es también uno de los 21 receptores con 500 extrabases y tiene 17 vuelabardas en esta campaña, según publicó la AFP.

Salvador Pérez hit his 240th career HR, tying Jorge Posada for the 3rd-most HR by primary catchers since 2000.



He trails only Brian McCann (282) and Víctor Martínez (246). pic.twitter.com/1KIjsBp0dL