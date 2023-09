Sudáfrica: mueren 74 personas en un incendio

Al menos 74 personas murieron en un incendio ocurrido en el centro de Johannesburgo, Sudáfrica, el jueves 31 de agosto según informaron las autoridades después de los reportes de los servicios de emergencias. Del total de fallecidos, 40 son hombres y 24 mujeres.

Las víctimas mortales faltantes todavía no han sido identificadas ni se ha podido determinar el género por las quemaduras intensas que sufrieron.

El mortal incendio se registró en un edificio residencial de cinco pisos, por un motivo que todavía no se ha determinado. Las autoridades creen que un defecto en el aislamiento o en la conductividad en el sistema eléctrico (cortocircuito), pudo haberlo ocasionado.

El alcalde de Johannesburgo, Kabelo Gwamanda, confirmó el aumento de la cifra de decesos e indicó que entre ellos están 12 menores.

De acuerdo con los Servicios de Gestión de Emergencias, 61 personas resultaron heridas, incluidas 17 que permanecen hospitalizadas.

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, envió sus condolencias y confirmó el inicio de una investigación sobre las causas de este incendio.

“Esto es una tragedia, es muy triste y quiero transmitir mis condolencias y las del gobierno a las familias de quienes fallecieron. Esto debe ser investigado”, acotó.

Government across all levels is working around the clock to ensure that those who need assistance, from alternative accommodation to trauma counselling, are being looked after. #JHBFire pic.twitter.com/aEEJRjRxCi