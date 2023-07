Una Palaba Oportuna No. 2667

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 14 de julio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza

Sigamos anunciándote con palabras y ejemplo de vida

Señor Jesús, nos planteas las dificultades y contradicciones que debemos sufrir por tu causa y el Evangelio, y cómo resistir y perseverar hasta el final. “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”; el camino no será fácil: “Serán odiados de todos por causa de mi nombre”, por eso debemos ser sagaces como serpientes y astutos como palomas.

La Iglesia y el mundo son dos realidades de “difícil” convivencia. No temamos, sigamos anunciándote con palabras y ejemplo de vida, no seremos nosotros quienes hablemos, sino el Espíritu de nuestro Padre.

El compromiso contigo es de largo plazo. En tiempos difíciles recibiremos tu ayuda. Se nos compara con las ovejas, las que encuentran su camino entre los lobos si siguen al pastor.

Mantenemos nuestra mirada en ti que nos guías en el camino. Somos recipientes de la misericordia de Dios. Al oírte dando instrucciones a tus discípulos, pido la gracia de permitir que tus palabras me hagan un mejor discípulo. Oro por la conversión de quienes están cerrados a tu buena nueva y por la más profunda conversión de mi propio corazón. Me quedo un rato más para hablar contigo…Contarte cómo me siento frente a tu manera de ser.

Envía a tu Espíritu cuando me siento agobiado por las luchas y persecuciones en mi vida. Ayúdame a confiar en el poder de tu Espíritu, la vida misma de Dios dentro de mí, el cual me guía hacia los caminos de la verdad y el amor. Pedimos a la Madre del Carmelo nos fortalezca en la misión. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos