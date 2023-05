Una palabra Oportuna 2510

Un espacio para caminar con Jesús.

Interioridad

Domingo 14 de mayo de 2023.

Por: José Francisco Aranguren SJ

Quiero ser como arcilla en manos del alfarero.

Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo ante ti esta noche dominical para rendirme a tus pies, ver mi vida y realinearme contigo para la semana que empieza. Me relajo, me tranquilizo y respiro.

Quiero ser como arcilla en manos del alfarero. Te agradezco por el don de la vida y de los dones que me has dado, por las personas que me quieren y a quienes quiero y por la madre que me diste. Ella ha sido un regalo de tu amor.

Te pido perdón por las veces en que esta semana no viví con consciencia el hecho de que tú eres mi Padre, el no ser lo suficientemente agradecido. Eso lo pongo en tus manos. Te pido perdón por las veces en que he tratado a los demás de un modo distinto al que desearía para mí.

Hoy tu palabra me invita a ver todo como venido de ti, Padre bueno. Tu hijo te ruega por mí, para que nos libres del mal. Oye a tu hijo, Señor y líbranos. Quiero confirmarte tu alianza conmigo y te digo que sigas confiando en mí.

Dame tu amor y tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.