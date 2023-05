Una Palabra Oportuna 2512

Un espacio para caminar con Jesús

Actitudes

Lunes 15 de mayo de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Tips para discernir la realidad

No hay mayor esclavitud que la mentira

Lamentablemente en Venezuela se miente mucho y sin el menor pudor. Se miente en las redes, en los anuncios, en las encuestas, en los discursos, en las promesas imposibles de cumplir y hasta los juramentos solemnes, ante Dios y ante la patria, de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Pero no hay peor esclavitud que la mentira. Ella oprime, genera rabia y violencia, impide salir de sí mismo y crear paz y convivencia. No hay nada más despreciable que la elocuencia de una persona que no dice la verdad.

Hay que liberar la conciencia diciendo siempre la verdad. Es preferible molestar con la verdad que complacer con adulaciones. La verdad se manifiesta en sus frutos, como decía Amado Nervo: el signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior, o como nos dijo Jesús: la verdad les hará libres.

Libera a uno mismo de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia, de creer que uno es el que tiene siempre la razón y libera no solo al que la dice sino también al que la escucha. Una supuesta verdad que ofende, que humilla, que se utiliza para manipular u oprimir, para ganar tiempo, para engañar, para impedir o retrasar las soluciones, no puede ser nunca verdadera.

Con tu presencia, Señor saldremos fortalecidos.