Una Palabra Oportuna No. 1753

Oración de la mañana. Lunes 02 de mayo de 2022.

Por Lucy Peña

El alimento que permanece. Juan 6, 22-29

“Ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna”

En esta mañana de este lunes, escuchamos a Jesús llegar a nuestra verdad, a esas razones que nos auto engañan cuando sólo estamos buscando nuestro bien personal y egoísta. Esto nos impide ver la presencia de Jesús a través de los signos de solidaridad y misericordia que tiene por cada uno de nosotros.

Pidamos en esta mañana que se despejen nuestros sentidos para descubrir el lenguaje de vida eterna que nos deja Jesús. Él nos llama a trabajar por lo que permanece, que son todas las cosas que se hacen con rectitud de corazón, con generosidad y esfuerzo.

Que seamos inteligentes desde el espíritu y aprendamos a invertir nuestras menores energías y cualidades en provecho de una mayor fraternidad en el lugar donde nos encontremos.

Y que en Venezuela aprendamos a luchar por un verdadero progreso y a no conformarnos con las dádivas de turno, sino a esforzarnos por el país que deseamos.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.