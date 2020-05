Una Palabra Oportuna No. 223

Oración de la noche. Jueves 14 de mayo de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Padre de nuestro Señor Jesucristo acudo a ti en este momento del día, tú conoces lo más profundo que hay en mi corazón, a ti te bendigo porque eres como eres y no como yo quisiera.

Pido hoy perdón por lo que haya estado al margen de la vocación a la que me has llamado. Por los autogoles que me he hecho, por las veces que he hipotecado mi humanidad, por cada momento en el que he sido débil en este día. Bien sabes que sin ti me desmorono pero tu gracia me agracia y levanta. Acudo a ti desde lo que soy, desde lo que has sembrado en tu corazón.

Desde ya encomiendo mi día de mañana pidiéndote lo siguiente: “Señor, no me des una misión acorde con mis fuerzas, sino fueras para cumplir con la misión que me has encomendado.”

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.