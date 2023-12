Asamblea General de la ONU pide alto el fuego inmediato en Gaza

La mayoría de los países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas pidieron un alto al fuego inmediato en Gaza.

La votación para exigir un cese militar en Palestina quedó de la siguiente manera: 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones.

El resultado para exigir “un alto el fuego humanitario inmediato” en Gaza es mayor al que se obtuvo el pasado 28 de noviembre cuando se votó para pedir un cese de hostilidades.

Además de Israel y Estados Unidos, algunos Estados europeos votaron en contra: Austria y República Checa.

Además, otros países del Pacífico y de Latinoamérica se cuenta a Guatemala y Paraguay. Argentina se abstuvo.

