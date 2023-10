Colegio de Profesores en Bolívar: “Regreso a clases fue un rotundo fracaso”

La secretaria general del Colegio de Profesores en el estado Bolívar, Aida González, refutó las declaraciones del gobernador de la entidad, Ángel Marcano, quien aseveró que hubo una reincorporación del 70% a las aulas.

González alegó que la asistencia fue de solo 40% y que las instalaciones permanecían en condiciones paupérrimas.

“La ministra de Educación y el gobernador del estado Bolívar dicen que fue un inicio escolar feliz. No hay ninguna felicidad en el país ni en el estado Bolívar. La asistencia tanto del personal docente, administrativo como de los alumnos fue un fracaso total. El gobernador decía que asistió un 70%. Nosotros decimos que fue un 40% y lo notamos en cada colegio que visitamos. Regreso a clases fue un rotundo fracaso”, destacó la concejala, quien es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Municipal.

En este sentido, la gremialista señaló que los índices de inscripción se mantienen bajos debido a la falta de recursos por parte de los padres para comprar útiles y uniformes escolares, mientras que los docentes continúan sin percibir el aumento salarial que han venido exigiendo desde enero de este año.

Sobre esto, recientemente la ministra de Educación, Yelitze Santaella, afirmó en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV) que no hay “condiciones económicas” para aumentar el salario al gremio y pidió a los educadores “tener fe” hasta que se resuelva la situación.

“El gremio docente ha dado una larga lucha desde el 9 de enero en la calle. Y no solamente como dice la ministra por el salario. Sí es por el salario, pero también es por las pésimas condiciones en que esas escuelas están y cómo las recibieron. Ellos dicen que las escuelas fueron dotadas. Eso es falso. No todas las escuelas fueron dotadas, tomaron como ejercicio para su propaganda política pocas escuelas. Es lamentable que usen la política con la educación para reseñar que las escuelas son una maravilla”, zanjó la gremialista.

Maestras deben limpiar casas para sobrevivir

Asimismo, González señaló que cada vez hay más obstáculos para que los educadores lleguen a sus trabajos, empezando por la falta de recursos para movilizarse ante el aumento del pasaje.

“Ayer me decía una docente que gana 195 bolívares. Entonces ella prefiere trabajar en casa de familia donde diariamente le pagan 20 dólares. Hay docentes que están a la espera para ver si la ministra se digna a discutir el contrato colectivo, pagar la deuda y discutir un salario. Pero eso no ha sucedido”.

Bricomiles: una mano de pintura que no solventa problemas estructurales

Según la data de la gobernación de Bolívar, las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) lograron rehabilitar más de 200 planteles en la región.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias constató que las reparaciones se limitaron a pintar la fachada de los colegios y entregar láminas de zinc para reparar los techos, mientras que la mayoría de los planteles permanece sin servicio de agua y con mobiliario deteriorado.

“Las instituciones no tienen ni agua que es tan importante para un niño. La merienda escolar es algo que se acabó hace mucho tiempo. No hay merienda escolar. Ahora quieren decir que sí, que la manera de que los niños vayan a las instituciones es dando merienda. Pero cuál merienda. ¿La que dieron el año pasado? ¿Un bollo con arroz? Nosotros tenemos la foto de que eso sucedió en muchas instituciones. Se burlan de la necesidad de esos niños y representantes. Nosotros continuaremos con nuestra lucha porque acabaron con la educación de nuestro país”, denunció González.

Sobre el trabajo de los bricomiles, aseveró que estos solo ofrecen servicio de pintura y no reparaciones estructurales, permaneciendo con escuelas que tienen filtraciones importantes y falta de servicios.

“Hemos visto, por ejemplo, que la Escuela Puerto Ordaz, en Villa Brasil, la pintaron en el frente y la parte de abajo. Pero si vas al último piso, verás que hay una gran filtración, los baños no funcionan y tienen problemas de agua. ¿Qué hicieron? Pintar. Y una pintura que además no es el adecuado para las instituciones. Las instituciones se pintan de colores pasteles para no generar agresividad en los niños y aquí están colocando colores fuertes. Y eso ha existido solo en algunas escuelas, porque hay otras en las que le están pidiendo a los representantes hasta para desmalezar porque no lo hicieron”, aseguró González.

