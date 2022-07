Declaran huelga indefinida en Panamá

Gremios educativos anunciaron una huelga indefinida al no concretarse ningún acuerdo con el Gobierno de Panamá.

La Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) insiste en la huelga para llevar acciones de protesta contra el alto costo de la vida.

La lista de reclamos también contempla la disminución del costo del combustible y el congelamiento de su precio; además del pago de salarios atrasados de educadores.

Asimismo, protestan por la falta de pago de retroactivos, las condiciones de los centros educativos y por el desabastecimiento de medicamentos en la Caja del Seguro Social.

Represión en las marchas

Dichas manifestaciones han sido fuertemente reprimidas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos por parte de los organismos de seguridad.

Reportan que han lanzado bombas lacrimógenas, gas pimienta. Además, han apresado a los manifestantes quienes de manera pacífica, aseguran, están llevando adelante las protestas.

Por su parte, los docentes de los distintos centros educativos del distrito de Almirante marcharon por las principales calles de este distrito. Durante el trayecto se gritaban consignas: “Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos” y “educador que no atreve luchar, no merece educar”.

Y al ritmo de pailas, maracas y otros instrumentos musicales, se coreaban y se bailaban canciones contra las medidas impopulares del presidente Cortizo.

Apoyo

La profesora Elda Chiu, miembro del Frente Reformista de educadores panameños, y Eduardo Centeno, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, instaron a la comunidad a unirse a las protestas.

Los gremios docentes han acordado seguir en las calles apoyando el paro nacional hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio.