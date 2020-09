Diputado Ismael León también fue liberado

Siguen surgiendo noticias tras los indultos otorgados este unes 31 de agosto por el gobierno nacional.

La abogada Ana Leonor Acosta confirmó este martes 1 de septiembre que el diputado Ismael León fue liberado luego de haber sido “indultado” por el decreto presidencial de Nicolás Maduro, que otorgó la medida a otros 109 perseguidos y presos políticos.

Acosta escribió en twitter que “después de tanta injusticia pronto estará con su familia. Seguimos esperando por las liberaciones de los demás presos políticos”.

El parlamentario había sido detenido el 21 de enero de 2020 por efectivos de la FAES en la avenida Libertador de Caracas cuando se dirigía a Cumbres de Curumo para una sesión de la Asamblea Nacional. El 23 de enero le dictaron privativa de libertad con una medida cautelar de casa por cárcel.

Lo acusaron de estar involucrado en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, que está ubicado en el sector Luepa, estado Bolívar, en diciembre de 2019.

Tras ocho meses, los funcionarios del Sebin que vigilaban la vivienda del legislador finalmente se retiraron.

#CONFIRMADO El Dip @leon_ismael fue objeto de la medida otrogada por Nicolás Maduro y se encuentra en #Libertad, después de tanta injusticia pronto estará con su familia



Seguimos esperando por las liberaciones de los demás presos políticos#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos — Ana Leonor Acosta (@AnaLeonorAcosta) September 1, 2020

En sus primeras declaraciones que dio a medios nacionales Ismael León dijo que no era cierto que había sido liberado ya que, según él, se encontraba secuestrado por fuerzas de seguridad del Estado.

También calificó a los indultos otorgados como un “show” del gobierno. Igualmente negó que haya anunciado que iría a participar como candidato a diputado a la AN para el próximo 6 de diciembre.

Por el contrario, León reveló que ““anoche cinco funcionarios del Sebin me dijeron que tenía que decir presidente Nicolás Maduro para grabar un video. No es verdad que yo dije que participaría en elecciones, lo desmiento públicamente. No participaré en procesos electorales ni legislativos ni presidenciales porque esa no es la verdad de Venezuela“.

Este lunes por la noche también fueron puestos en libertad los diputados Renzo Prieto y Gilber Caro, beneficiados también con los “perdones” presidenciales.