Junta Regional de Primarias en Bolívar exhorta al respeto entre candidatos durante campaña electoral

La Junta Regional de Primarias en el estado Bolívar, presidida por el economista Fidel Hernández, anunció el inicio de la campaña electoral de cara al proceso de primarias opositoras pautadas para el próximo 22 de octubre.

En este sentido, los integrantes de la junta exhortaron a los 13 candidatos a respetar a sus contrincantes y presentar propuestas realizables. A su vez, advirtieron que deben ceñirse al reglamento de propaganda para evitar penalizaciones.

Hernández informó que se contará con 3008 centros de votación en el país. En este sentido, Bolívar contará con 111 centros y 224 mesas que, hasta el momento, no se han revelado por razones de seguridad.

“Esperamos que sea una campaña de altura. Respetuosa y de propuestas. Que se ciñan al reglamento y el programa mínimo de gobierno que firmaron todos los candidatos. A su vez, en Bolívar, la ciudadanía exige que se incorpore el tema laboral en las propuestas. Cada candidato buscará cómo expresar su mensaje y propuesta al país”, consideró Hernández.

Según los voceros, se espera una votación de 135.000 electores en Bolívar, lo que arroja un número de 600 electores por mesa.

Respeto por la ciudadanía: “No se pueden ofrecer cosas que no estén acordes a la realidad”

Con la finalidad de normar la campaña y establecer las directrices que deben seguir los candidatos, se diseñó un reglamento de propaganda que prohíbe, entre otras cosas, el uso de lenguaje ofensivo, el ataque hacia otro candidato y el deterioro de espacios públicos.

“El reglamento no debe ser violado por ninguno de los participantes. Durante la campaña debe haber respeto hacia los otros candidatos y hacia la ciudadanía, se prohíbe la publicidad en sitios públicos o casas que no sean autorizadas por sus dueños. Además, todo el material electoral que se coloque en la ciudad debe ser recogido antes de que termine la campaña. Debe ser una campaña donde no se digan mentiras: se pide que no evadan la realidad y no ofrezcan cosas que no se puedan cumplir”, explicó Aura Rondón, vicepresidenta de la junta regional.

Quienes violenten las normativas del reglamento, pueden sufrir una penalización que va desde 2 días hasta 10 días sin poder hacer propaganda. Asimismo, las penalizaciones reiterativas podrían llevar a la eliminación del candidato de la elección.

