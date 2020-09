La pandemia no detiene la inseguridad en Tucupita

La otra pandemia de los deltanos ha sido la inseguridad. Un flagelo que retoma auge en Tucupita.

De acuerdo con el seguimiento hecho por Radio Fe y Alegría Noticias, el primer ataque desde que inició la cuarentena social por el Coronavirus fue en abril; desde entonces se han desatado los abordajes de esa naturaleza.

Las comunidades han reportado un preocupante incremento de los ataques a domicilio, aunque también los asaltos a mano armada son los modus operandi de los implicados.

Radio Fe y Alegría Noticias ha seguido de cerca y ha publicado los más recientes ataques, que suman, desde abril hasta la actualidad, 15 hechos como asalto a mano armada, abordaje a domicilio y hurtos menores.

Los afectados consultados respecto a los casos de inseguridad denunciaron no haber visto el accionar de los organismos del Estado en sus comunidades y los cuestionan porque no suelen acudir a los llamados cuando logran comunicarse con ellos. Lamentaron que aunque puedan surtirse de combustible, les aseguran que no tienen gasolina.

A la señora Josefa Aranguren le robaron una bomba de agua que tenía en casa de su vecino a donde varios desconocidos ingresaron para robar en la comunidad El Torno.

“A los malandros se les quitó el miedo a la COVID -19 y ya andan por ahí indetenibles”, lamentó Aranguren.

Delta Amacuro supera los 400 casos de Coronavirus según el reporte oficial. Unas 40 personas han fallecido de COVID-19, al menos es el balance clínico que maneja la misma gobernadora Lizeta Hernández.

La pandemia sigue haciendo estragos en Delta Amacuro, mientras la inseguridad también.