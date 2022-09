Misión Independiente y el trato cruel en Venezuela

Un informe revelado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en las Naciones Unidas, dio cuenta de tratos crueles y torturas presuntamente cometidas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). ¿Es un lujo estudiar en Venezuela? la Alianza del Lápiz asegura que para enviar a un niño a la escuela se necesita el equivalente a 312 dólares. Cerradas 200 emisoras en el país en los últimos años. Estos fueron algunos temas que acapararon la atención nacional durante la semana y están presentes en el resumen de Radio Fe y Alegría Noticias.

Agua y gas son intermitentes

Los habitantes de la urbanización La Alhambra, sector Sierra Maestra, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia, tienen años padeciendo la intermitencia de servicios públicos como el agua por tubería y el gas doméstico.

Los residentes contaron el lunes 19 de septiembre que en algunas casas y apartamentos se observan mejoras en ambos servicios en un momento determinado. Pero luego de un tiempo vuelven a empeorarse.

Por ejemplo, la señora Aracelis Chacín contó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que “en el edificio donde yo vivo a veces el agua no llega porque parece que tenemos problemas con la tubería o no abren bien la llave y no nos llega con fuerza”.

Trato cruel

El martes 20 de septiembre en la presentación del tercer informe anual de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela, dio a conocer que al menos 122 casos están documentados sobre casos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles que han cometido funcionarios de los servicios de inteligencia del gobierno venezolano.

La ONU concluye que las torturas que se estarían ejecutando en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no fueron actos aislados.

Según el organismo internacional, forman parte de una “maquinaria” y “un plan del Gobierno para reprimir la disidencia”, presuntamente orquestada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En sus informes anteriores, la Misión Independiente ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Gobierno de Venezuela.

La Misión Independiente en su informe destaca que estos casos de torturas se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas), “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.

¿La educación es un lujo?

El secretario general nacional de la organización con fines políticos Alianza del Lápiz, Eric Daniel Ondarroa, aseguró que una madre venezolana debe invertir el equivalente a 312 dólares para enviar a su hijo o hija a la escuela en este comienzo de año escolar 2022-2023 en Venezuela.

“Son 14 salarios mínimos los que tiene que invertir una mamá para que su hijo se pueda formar”, detalló este miércoles 21 de septiembre.

Desmienten a la ministra

Recientemente, la ministra de Educación Yelitze Santaella, dijo en la Cumbre para la Transformación de la Educación en las Naciones Unidas, que el Estado venezolano mantiene la mesa de discusión de la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria en beneficio de los derechos laborales de los trabajadores del Ministerio de Educación.

En esa Cumbre afirmó que desde el Gobierno nacional rehabilitaron unos 78 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para atender a más de 767 mil maestros para ofrecerles atención médica y de farmacia.

Estas declaraciones generaron molestias en el sector educativo nacional y calificaron de “mentirosa” a la ministra Santaella, así lo indicó el profesor Edgar Machado, quien preside el sindicato del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Caracas.

Silenciadas 200 emisoras

En el último mes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) cerró varias emisoras radiales por diferentes motivos. De hecho, el miércoles 21 de septiembre fueron tres estaciones de radio cerradas, en menos de 24 horas, solo en el estado Zulia.

Con ello, en menos de un mes Conatel dio orden de cierre a 14 emisoras.

Para el director de Medianalisis, Andrés Cañizalez, estos hechos significan una estrategia para ir cerrando espacios comunicacionales, bajo una “cadena de un cierre silencioso, pero continúo”.

Cañizalez comentó en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 23 de septiembre, durante el programa De Primera Mano, que se han cerrado más de 200 emisoras en el país en los últimos años.

Tragedia en Lobatera

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, confirmó este sábado 24 de septiembre que encontraron sin vida a 7 de las 10 personas que estaban desaparecidas en el municipio Lobatera, de la entidad tachirense.

A través de un video colgado en su cuenta de Twitter, Bernal aseguró que desde este viernes 23 de septiembre un grupo multidisciplinario de funcionarios de Protección Civil, Policía del estado Táchira y de la Policía Nacional Bolivariana se mantenían en la búsqueda de estas 10 personas.

Turpial volará a Colombia

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que la aerolínea venezolana, Turpial, está autorizada para volar hacia Bogotá a partir de este lunes 26 de septiembre.

«¡Gran noticia! La aerolínea venezolana Turpial Airlines acaba de recibir autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre, proveniente de Caracas. El primero de 27 vuelos previstos hasta el 30 de diciembre. ¡Falta poco!», escribió Benedetti este sábado 24 de septiembre a través de su cuenta en Twitter.

Este es el Resumen de la Semana de Radio Fe y Alegría Noticias del lunes 19 al domingo 25 de septiembre de 2022.