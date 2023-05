Parte médico revela alcance del pelotazo a Ronald Acuña Jr.

El parte médico no despejó los temores y las dudas de una posible exclusión de Ronald Acuña Jr. de la próxima fecha de la MLB. No obstante, la información difundida por los Bravos de Atlanta calma un poco los temores de los fanáticos de la pelota.

El lunes primero de mayo, el pelotero venezolano fue impactado por una pelota a la altura del hombro que le ocasionó mucho dolor y debió ser sustituido. Para el momento del incidente, el pelotero nacido en La Guaira, Venezuela, jugaba contra los Mets de Nueva York.

Las imágenes de televisión mostraron a Acuña Jr. con un evidente dolor que lo inmovilizaba, lo que infundió mucho temor ante la posibilidad de una grave lesión.

Horas después del pelotazo y de abandonar el terreno de juego, los Bravos revelaron que el jugador padece una contusión provocada por el golpe recibido.

Los reportes del departamento médico de los Bravos de Atlanta fueron más tranquilizantes al indicar que no sufrió fractura. Pese a que no aseguraron que volvería en el próximo juego, los médicos del equipo informaron que estará evaluando día a día para su retorno al terreno.

En el partido donde recibió el pelotazo, Ronald Acuña Jr. se fue de 5-3 con un kilométrico cuadrangular para ayudar en la victoria del equipo con pizarra de 9 carreras por 8 ante los Mets en el primer compromiso.

El pelotero venezolano viene de hacer una actuación extraordinaria con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, donde resultó ser una de las figuras estelares de mayor rendimiento.

Ronald Acuña Jr. was hit with a high fastball on the first at-bat of the game and exits with an injury. pic.twitter.com/A8TZOn1Gp6