Pensamiento único materialista, cientificista radical y mecanicista extremo

Nacer, crecer, reproducir y morir, es una ley secuencial natural que se debe comprender a cabalidad, pero también el espíritu permanece en la eternidad cuando se está en gracia con el Espíritu Santo y con la bendición del Dios Padre. Un buen católico cristiano con fe, humildad y devoción, implora insistentemente “Señor te compasión de mí…Que pueda ver” con claridad el mensaje y el camino que se debe seguir para alcanzar la liberación y salvación eterna (San Marcos 10, 46-52).

Recientemente una contribución académica titulada “Economía Política Hoy. Desde una perspectiva espiritual” o “Political Economy Today. A perspective from spirituality”, tanto en su versión libro como en la modalidad “paper”, fue presentada para su arbitraje ante honorables jurados de prestigiosos congresos académicos internacionales. Acotando que dichos eventos se llevaran a cabo en instituciones universitarias de alto nivel mundial antes de finalizar este año 2021. Ubicada una de ellas en América del Norte, representativa de la cultura occidental, y la otra localizada en el Oriente Medio: centro de las religiones ortodoxas, islámicas, judaicas y maniqueístas, entre otras.

Contradictoriamente, como una muestra inequívoca de lo que es el pensamiento único mundano materialista, cientificista radical y mecanicista extremo, que impera absurda e insensatamente en la sociedad actual, que niega los procesos innovadores disruptivos y particularmente todo lo relativo a la esencia misma de la espiritualidad proveniente de la meditación y puesta en práctica de Sagradas Escrituras en todo el acontecer humano, en la primera de ellas (la americana que supuestamente se basa y propugna los valores de la religión católica cristiana) generó una retroalimentación por parte de los evaluadores, la cual dice textualmente: “La temática del libro no es acorde a un congreso de innovación educativa, sino de religión”.

Sin embargo téngase presente que pequeñas o grandes sean las infidelidades, deslealtades, falsedades, mezquindades e hipocresías, traen inmensos fracasos espirituales para quienes las generan. No obstante, los engaños, humillaciones y los “sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará” en la grandeza de Dios y su Santa Gloria (San Pablo a los Romanos 8, 18-25).

Por ello nuestra postura aunque respetable a la decisión es inaceptable, entre otras consideraciones debido a que: “la contribución es un análisis económico o de la Economía Política de nuestra realidad contemporánea, pero desde una perspectiva espiritual. …Es un enfoque diferente de lo que ha sido la Economía a través del tiempo, la cual se ha basado fundamentalmente en análisis de tipo cuantitativo materialista (marginando o desconociendo en absoluto el enfoque espiritual)”.

Por otra parte valga mencionar, que en el segundo evento académico, pautado para los días 20 y 21 en la modalidad virtual (por razones de la pandemia), con el criterio amplio que se sustenta el pensamiento crítico universal, parte del veredicto fue el siguiente:

“Después de una cuidadosa revisión y evaluación de su presentación, me complace informarle que su artículo titulado “Economía Política Hoy .Una perspectiva desde la espiritualidad” ha sido aceptada para su presentación…La conferencia se llevará a cabo virtualmente del 20 al 21 de noviembre…También nos gustaría informarle que al aceptar esta carta, acepta ser presidente de la sesión y / o comentarista de un artículo presentado en la conferencia. Felicitaciones por sus exitosos esfuerzos de investigación y gracias por contribuir con su estudio a la Quinta Conferencia Internacional sobre Avances en Negocios y Derecho. Confiamos en que todos tendremos una experiencia memorable en la conferencia”.

Ciertamente, esta experiencia permite clarificar con mayor precisión y rigurosidad científica, una de las tesis acerca de que el pensamiento humano no es una cuestión innata, sino por el contrario es producto de todo lo que se capta y recoge del entorno. Tanto así que si se borra o resetea por cualquier factor o circunstancia la memoria humana o el nivel de conciencia, el pensamiento también tendería a reducirse cercano a un 90 % aproximadamente (operando a nivel del inconsciente o subconsciente), y solo recomenzaría a acumularse nuevamente a través de la información que se capta con los sentidos en la interacción continua con el medio ambiente y todo lo que ello representa en el campo cognitivo, emocional, moral, ético, religioso y espiritual.

En tal sentido: Muy ocupados en la vida mundana y en estar informados de lo terrenal que llena los pensamientos de cuestiones banales y enfermizas, pero para la oración y la lectura meditada de las Sagradas Escrituras no se tiene tiempo, desconociendo que a través de ellas, como fuentes inagotables de salud y sabiduría, el Santo Padre favorece mejor la comprensión de su Santa Voluntad (San Lucas 6, 12-19).

De tal manera, que si lo que se recibe o capta del exterior a la persona se fundamenta en la materialidad y los criterios terrenales, por supuesto que el pensamiento se nutre de tales fundamentos y con ellos se impulsan los actos y procederes de las personas. Así que por ejemplo, la vigencia de la ideología económica de Mahatma Gandhi (1869-1948), basada netamente en principios espirituales, cobra mayor relevancia cuando se logra reconocer que el pensamiento que se acumula y habita en la mente humana, se forma gracias a la interacción continua con el mundo exterior: impregnado de materialismo y todo lo que implica:

“Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras

porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino, y tu destino será tu vida”.

Finalmente con la anuencia de este prestigioso medio de comunicación y de su distinguida audiencia lectora, se solicita respetuosamente los buenos oficios de alguna Casa Editora o de alguien allegado a ella, a nivel nacional o internacional, que pueda considerar la posibilidad de publicar y divulgar el libro que aquí se hace mención.

Nota: en las referencias se encuentra mayor información acerca de la ponencia aceptada para su presentación en el evento académico internacional.

Referencias:

Morales, P. (2020). Economía Política Hoy. Una perspectiva desde la espiritualidad: https://bit.ly/3BsxUDg

University of Dubai (2021). 5th International Conference on Advances in Business and Law: https://bit.ly/3GwG15l

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2021. Pedro Morales. pedromoralesrodriguez@gmail.com @tipsaldia. WhatsApp: +584168735028