Desiertos informativos.

Ese término, compuesto por dos palabras, es bastante contundente y desalentador. Pero peor aún es la cifra que lo acompaña: son 7 millones los venezolanos que se enfrentan a una seria desinformación que, según Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), no es más que “un modelo de censura”.

IPYS es la organización que usó el término en uno de sus informes y lo hizo para hablar de una investigación que realizaron en diversas zonas del país donde los ciudadanos, dependiendo del tamaño del municipio, afirmaban que tenían solo un medio de comunicación para informarse o simplemente no tenían ninguno.

Cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela y la fecha es propicia para recordar los retos a los que nos enfrentamos como profesionales a la hora de intentar realizar un trabajo de manera efectiva y útil. A veces informar simplemente no depende de quien hace un reporte o escribe una noticia. Se necesita mucho más que eso.

“Lo que estamos viendo es que hay una aplicación de un modelo de censura. Durante tanto tiempo vimos cómo han ido desapareciendo los periódicos, la radio está asediada y los portales informativos muchas veces son bloqueados”, lamentó Balbi en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias a principios de mayo.

Sobre los bloqueos, comentó que a más de 40 portales informativos hay que ingresar activando una VPN, herramienta que se utiliza para burlar la censura en internet. No obstante, no todos pueden tener acceso a una o simplemente hay personas que no saben cómo usarla.

“Para un ciudadano común, bajar una VPN que, además, a veces tiene costo para poder acceder a un portal informativo, es pedir demasiado. Tú tienes que facilitar ese flujo informativo. No debes restringirlo si te llamas democrático”, dijo Balbi, haciendo referencia al Estado.

En medio de este panorama, Balbi enalteció los esfuerzos de los periodistas por buscar alternativas que logren romper la censura para así enfrentar los denominados “desiertos informativos”.

Entre los ejemplos que mencionó, están los periodistas que visitan comunidades y terminan poniendo papelógrafos para contar un poco lo que está sucediendo en la nación, y que los vean personas que son vulnerables ante la desinformación.

Autocensura: golpe duro al periodismo

Reyes Theis, periodista y docente universitario, habló sobre “Un silencio a la fuerza”, desarrollado por la organización Transparencia Venezuela, donde se resaltan algunas de las principales amenazas que enfrenta el periodismo, entre las que se encuentra la autocensura.

Según Theis, muchos periodistas tienen dos opciones. “O tratan de edulcorar la situación que puede tocar algunos intereses, porque saben que pueden verse afectados por publicar esa información, o se autocensuran. Esto último golpea de forma grave el ejercicio periodístico en el país”, expresó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias en febrero.

Información y democracia

Para la profesor Luisa Pernalete, una democracia no puede ser democracia sin ciudadanos informados.

“Una democracia necesita de ciudadanos informados, para poder tomar decisiones, incluso de esas cotidianas, también para su propia defensa”, escribió en su más reciente artículo de opinión.

Por eso, según ella, “los periodistas, además, ayudan a generar corrientes de opinión, socializan argumentos de expertos, difunden noticias útiles que orientan a los ciudadanos”.

Y finaliza: “En el Día del periodista, queremos hacer un reconocimiento a las Escuelas de Comunicación que forman a esos profesionales, y a los periodistas activos que perseveran a pesar de los riesgos y de las exigencias de esta labor. ¡Muchas gracias!”.

