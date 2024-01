Roman El Ro regala nuevo disco a su público

El cantautor venezolano Roman El Ro cerró el año 2023 regalándole a su público el estreno de su nuevo disco que se titula Lealtad.

A través de una nota de prensa enviada al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, Roman El Ro expresó que este trabajo discográfico representa un honor para lo que es él en alma, sobre ese muchacho que se crió en la ciudad de Caracas, específicamente en Propatria, lleno de metas, sueños y que “nunca se cansó de luchar, trabajar y prepararse para salir del barrio”.

En ese sentido, el artista asegura que gracias a su “ímpetu y perseverancia” es lo que es en la actualidad, “siendo leal a la música que siento, la cual anhelo y sé que cambiará el mundo”, dijo.

El disco Lealtad, compuesto por ocho temas y está en todas las plataformas digitales, contó con la música y letra de la autoría de Roman El Ro, así como también de colaboraciones por parte de otros músicos, entre esos, José Díaz, Berni Arzola, Carlos Flores, Edward Anton, Robert Vilera y Ezequiel Ugas.

El regreso de Roman El Ro luego de diez años

Por otra parte, Roman El Ro, regresó a Venezuela a finales de 2023 luego de diez años para presentar un nuevo proyecto que se lleva por nombre Viaja a tus raíces que presentó ante los medios de comunicación.

En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, el cantante se mostró feliz y, encontró tras su llegada, a una gente con muchas ganas de trabajar.

Sobre Viaja a tus raíces, explicó que el fin es reconectar con las emociones con los venezolanos, en general, “con las personas que nos encontramos a diario” y que “es un viaje a lo más profundo” en un trabajo que cuenta con el respaldo de grandes marcas de productos nacionales.

“Estoy muy contento de que Dios haya puesto en mí este proyecto tan bonito”, expresó.

La música es su gasolina

En ese entonces, Roman El Ro aseguró que no ve a la música como un trabajo, sino como un hobby. “La música es mi gasolina, lo veo como el don que Dios me dio y me siento bendecido de tener eso dentro de mi cuerpo y que sea el instrumento que me hizo hacer crossover en varios países llevando mi bandera, mi nacionalidad”, puntualizó el entusiasta cantante.

