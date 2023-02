Rosales y Capriles negociarán en las primarias

Henrique Capriles está inhabilitado. Manuel Rosales lleva un año de nuevo como gobernador del Zulia, donde se concentra el mayor número de electores del país. Juntos a María Corina Machado y Benjamín Rausseo (er Conde del Guácharo) son los candidatos mejor posicionados, según una encuesta realizada por Polianalítica entre el 06 y el 10 de febrero de este año en una muestra de mil 200 personas en los estados Zulia, Lara, Carabobo y la Gran Caracas.

Conversé con el politólogo Jesús Castillo Molleda, uno de los responsables de este estudio de opinión, quien desmenuzó en detalle los resultados arrojados y le puso su toque personal que le da su experiencia, su experticia, sus estudios y su olfato.

“Yo no tengo ninguna duda que Manuel Rosales no quiere ser candidato presidencial. Tiene 70 años, tiene mucho que resolver en el Zulia, entiende que su estructura político electoral está en el Zulia y no en el resto del país”. Con esta aseveración, sin titubeo Jesús Castillo se atrevió a proyectar uno de los posibles escenarios que se pudieran registrar de aquí a la fecha de inscribir las candidaturas.

“La única manera que Manuel Rosales sea candidato es que Capriles no sea habilitado, pero si Capriles es habilitado no tengo ninguna duda que Rosales no será candidato y Un Nuevo Tiempo apoyará a Henrique Capriles”. Volvió a sentenciar sin respiro.



Enchaquetado. Luciendo con orgullo el logo de Polianalítica, Castillo Molleda se refirió a los otros dos candidatos. “María Corina Machado hoy ha dicho, no sé si lo va a cambiar, que si el CNE está presente en las primarias ella prácticamente no participará porque no confía en un CNE que le va a robar su big data. Y el Conde no tiene estructura político partidista lo cual lo llevará a buscar alianzas”.

Dijo que las dos organizaciones opositoras con mejor estructura en el país son Fuerza Vecinal y Acción Democrática. “Fuerza Vecinal tiene 37 alcaldes en el país. Tienen concejales y diputados. No han dicho cuál es su candidato. En cuanto a AD, a pesar que está dividida, cuando uno encuesta al adeco, él no ve esa diferencia. Vota por la tarjeta. La población adeca es muy adulta. Carlos Prosperi está jugando a eso. Juega un rol importante en el eje de alianzas para estos cuatro actores políticos”.

Como en otras oportunidad que hemos conversado Jesús Castillo Molleda, aseguró que la oposición en estos momentos sin los nuevos inscritos en el Registro Electoral Permanente, ni los votos del exterior es posible derrotar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordó que en las últimas elecciones de noviembre de 2.021 cinco millones 332 mil electores votaron por candidatos de oposición frente a cuatro millones 200 mil del chavismo. “La desunión sacrificó 14 gobernaciones y casi 80 alcaldías. El Psuv es derrotable”, aseguró.

Rogelio Suárez es periodista y conductor del programa De Primera Mano. @rogeliosuarez

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores