Rusia ejecuta el ataque aéreo más grande contra Ucrania

Desde Ucrania llegan informes que dan cuenta de un ataque aéreo sin precedentes por parte de Rusia contra varias ciudades. De acuerdo con la prensa internacional, Rusia utilizó todo su poderío militar aéreo en un intento de acabar con la resistencia ucraniana que ya se prolonga por dos años.

La ciudad más asediada durante las últimas doce horas con un ataque aéreo incesante es Kiev, la capital de Ucrania. En total, 110 misiles habrían sido lanzados hacia territorio ucraniano según el presidente, sin embargo, la Fuerza Aérea de Ucrania refiere que fueron 158 entre misiles y drones con cargas explosivas.

El Jefe de Estado ucraniano, Volodímir Oleksándrovich Zelenski​, denunció a través de la social X que fueron alcanzados una sala de maternidad, instalaciones educativas, un centro comercial, edificios residenciales de varios pisos y casas particulares, un almacén comercial y un estacionamiento.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, las ciudades Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia y otras fueron objetivos de los bombardeos.

Por su parte, la agencia internacional de noticias Reuters reseña que este viernes 29 de diciembre de 2023, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ihnat, ofreció otros detalles del ataque. Según las últimas informaciones, 16 personas murieron y 97 están heridas.

