Una Palabra Oportuna No. 1498

Oración de la noche. Domingo 26 de diciembre de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre nuestro, ya ha nacido tu hijo, el Señor de nuestra vida, nuestro paradigma de humanidad, por eso te damos gracias. Gracias porque eres el Dios-con-nosotros y eso nos invita a mirarnos para escudriñar qué hay de nosotros en ti y alentarlo y ver qué hay de ti también en la realidad para que, encontrándonos contigo, tanto dentro como fuera de nosotros mismos podamos contemplarte en todas las cosas. Esa es la actitud que me pides en estas navidades 2021.

Quiero, Señor, serte fiel en ese impulso tuyo de acercarte a nosotros, quiero buscarte en lo que me ocurre, en el aliento de vida que soplas y susurras a mi alrededor, en la bondad que percibo en mí y en mi comunidad. Sé que hay gente que cree que todo se acabó, que no hay otra salida sino irse del país pero tú sigues alentando corazones jóvenes que se apasionen por la construcción de tu Reino en tierras venezolanas. Señor de la vida, que haces salir el sol sobre justos y pecadores, escucha mis plegarias por los dirigentes del mundo, para que sean conscientes de que sus decisiones influyen directamente en los destinos de los pobres de la tierra.

Señor, dame tu espíritu y el don del discernimiento para poder distinguir tu voz en medio de otras voces que me llaman, que me invitan, que tocan las puertas de mi corazón y tienden a seducirme. No dejes que caiga en los brazos de quienes no me ofrezcan la vida verdadera que me ofrece tu hijo.

Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta.

Feliz navidad. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.